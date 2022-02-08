- 08 Şub 2022 - 16:39 G: 08 Şub 2022 - 16:48

Kardeşlerim Dizisi Artık Final Olsa da Olur! Seyirci Tüm Ümidini Kesti, Kadir’den Sonra… Senariste Tepkiler Gırla Geliyor!

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim seyircinin kafasında bitti! Bundan sonra final olmasını isteyen seyirci, tüm ümitlerini kesti. Halen Kadir’in vedasını kaldıramayan seyirci birde Asiye ve Doruk’tan yediği darbelerle, senariste kan kusmaya başladı! Gündeme bomba gibi düşen bu isyan sosyal medyayı resmen salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu ve Yiğit Koçak gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kardeşlerim, her Cumartesi gününü sallıyordu. Reyting rekortmeni dizide yaprak dökümü devam ederken; birde ayrılıkların yaşanması her şeyi yerle bir etti. Seyirci dizinin artık final olmasını isterken; öyle yorumlarda bulundular ki… Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

08 Şub 2022 - 16:39 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kuruluş Osman Dizisi El Değiştiriyor! Burak Özçivit Yerine Oktay Kaynarca… Anlaşma Tamamlandı, Osman Bey Ölüyor Mu? mask
Kuruluş Osman Dizisi El Değiştiriyor! Burak Özçivit Yerine Oktay Kaynarca… Anlaşma Tamamlandı, Osman Bey Ölüyor Mu?
Masumlar Apartmanı 57. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 8 Şubat 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Masumlar Apartmanı 57. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 8 Şubat 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Evlilik Hakkında Her Şey Yeni Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak? Evlilik Hakkında Her Şey 18. Bölüm Fragmanı mask
Evlilik Hakkında Her Şey Yeni Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak? Evlilik Hakkında Her Şey 18. Bölüm Fragmanı
Gönül Dağı Dizisinde Yaprak Dökümü Bitmiyor! Büyük Aşka Gölge Düştü, Bu Ayrılık Finali Getirir! Son Darbe Bir Kez Daha İndi… mask
Gönül Dağı Dizisinde Yaprak Dökümü Bitmiyor! Büyük Aşka Gölge Düştü, Bu Ayrılık Finali Getirir! Son Darbe Bir Kez Daha İndi…
Camdaki Kız Dizisinde Sedat Hapı Yuttu! Nalan, Cana Gerçeğini Öğrendi; Ortalık Yıkıldı! Düşük Yapması, Bebeğini Kaybetmesi An Meselesi… mask
Camdaki Kız Dizisinde Sedat Hapı Yuttu! Nalan, Cana Gerçeğini Öğrendi; Ortalık Yıkıldı! Düşük Yapması, Bebeğini Kaybetmesi An Meselesi…
Destan 10. Bölümü 2022 Full İzle! 8 Şubat 2022 Destan 10. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Destan 10. Bölümü 2022 Full İzle! 8 Şubat 2022 Destan 10. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma Dizisinden Kumru Ayrılıyor! Hem Bebeği, Hem de Çağatay’ı Kaybetti! Öyle Bir Darbe Geldi Ki… “Müstakbel Eşim” mask
Yasak Elma Dizisinden Kumru Ayrılıyor! Hem Bebeği, Hem de Çağatay’ı Kaybetti! Öyle Bir Darbe Geldi Ki… “Müstakbel Eşim”
Yargı Dizisinin Çekildiği Yer Ve Mekanlar Merak Uyandırdı! Yargı Dizisi Nerede Çekiliyor, Yargı Dizisi Uyarlama Mı? mask
Yargı Dizisinin Çekildiği Yer Ve Mekanlar Merak Uyandırdı! Yargı Dizisi Nerede Çekiliyor, Yargı Dizisi Uyarlama Mı?
Yasak Elma 130. Bölüm Full İzle! 7 Şubat Yasak Elma 130. Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma 130. Bölüm Full İzle! 7 Şubat Yasak Elma 130. Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kuruş 13. Bölüm Full İzle! 7 Şubat Üç Kuruş Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kuruş 13. Bölüm Full İzle! 7 Şubat Üç Kuruş Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Yarışmasında Tekme Tokat Kavga! Birbirlerine Girdiler, Ekip Zor Ayırdı! Acil Konsey Her An Toplanabilir! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… mask
Survivor Yarışmasında Tekme Tokat Kavga! Birbirlerine Girdiler, Ekip Zor Ayırdı! Acil Konsey Her An Toplanabilir! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…
Kırmızı Oda Dizisine Acun Ilıcalı Kararı! Silip Attı, Bu Kez Çok Fena Köşeye Sıkıştı! Son Nokta Konuldu; Kanal Karışacak! Neler Oluyor? mask
Kırmızı Oda Dizisine Acun Ilıcalı Kararı! Silip Attı, Bu Kez Çok Fena Köşeye Sıkıştı! Son Nokta Konuldu; Kanal Karışacak! Neler Oluyor?
Kuruluş Osman Dizisi El Değiştiriyor! Burak Özçivit Yerine Oktay Kaynarca… Anlaşma Tamamlandı, Osman Bey Ölüyor Mu? mask
Kuruluş Osman Dizisi El Değiştiriyor! Burak Özçivit Yerine Oktay Kaynarca… Anlaşma Tamamlandı, Osman Bey Ölüyor Mu?
Miray Daner'in Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Sevgilisi Oğulcan Engin İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Miray Daner'in Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Sevgilisi Oğulcan Engin İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Pasaport Yenileme Ücreti 2022 Ne Kadar? 1 Yıllık, 3 Yıllık, 5 Yıllık Ve 10 Yıllık Pasaport Kaç Lira? mask
Pasaport Yenileme Ücreti 2022 Ne Kadar? 1 Yıllık, 3 Yıllık, 5 Yıllık Ve 10 Yıllık Pasaport Kaç Lira?
Masterchef Safanur Mor Saçlarına Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Artık Adı “Lahana” Olmayacak! Danilo Şef Şoku Yaşadı, Acun Tanıyamadı! “Bu Ne Böyle” mask
Masterchef Safanur Mor Saçlarına Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Artık Adı “Lahana” Olmayacak! Danilo Şef Şoku Yaşadı, Acun Tanıyamadı! “Bu Ne Böyle”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status