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08 Şub 2022 - 16:39

Kardeşlerim Dizisi Artık Final Olsa da Olur! Seyirci Tüm Ümidini Kesti, Kadir’den Sonra… Senariste Tepkiler Gırla Geliyor!

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim seyircinin kafasında bitti! Bundan sonra final olmasını isteyen seyirci, tüm ümitlerini kesti. Halen Kadir’in vedasını kaldıramayan seyirci birde Asiye ve Doruk’tan yediği darbelerle, senariste kan kusmaya başladı! Gündeme bomba gibi düşen bu isyan sosyal medyayı resmen salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…