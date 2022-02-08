Kardeşlerim Dizisi Artık Final Olsa da Olur! Seyirci Tüm Ümidini Kesti, Kadir’den Sonra… Senariste Tepkiler Gırla Geliyor!
ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim seyircinin kafasında bitti! Bundan sonra final olmasını isteyen seyirci, tüm ümitlerini kesti. Halen Kadir’in vedasını kaldıramayan seyirci birde Asiye ve Doruk’tan yediği darbelerle, senariste kan kusmaya başladı! Gündeme bomba gibi düşen bu isyan sosyal medyayı resmen salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu ve Yiğit Koçak gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kardeşlerim, her Cumartesi gününü sallıyordu. Reyting rekortmeni dizide yaprak dökümü devam ederken; birde ayrılıkların yaşanması her şeyi yerle bir etti. Seyirci dizinin artık final olmasını isterken; öyle yorumlarda bulundular ki… Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.