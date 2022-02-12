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12 Şub 2022 - 20:09

Kardeşlerim Dizisi Final Haberi Herkesi Şok Etti! Twitter’da Büyük Olay Çıktı, O Sahne Delirtti! “Aklımızla Dalga Geçmeyin” Neler Oluyor?

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim seyircinin kafasında bitti! Bundan sonra final olmasını isteyen seyirci, tüm ümitlerini kesti. Halen Kadir’in vedasını kaldıramayan seyirci birde Asiye ve Doruk’tan yediği darbelerle, senariste kan kusmaya başladı! Gündeme bomba gibi düşen bu isyan sosyal medyayı resmen salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…