- 14 Şub 2022 - 18:18

Kardeşlerim Dizisi Türkiye'yi Resmen Alevler İçinde Yaktı! Final Olayı Ortalığı Darmaduman Etti; Sosyal Medya Resmen Kor Alevler İçerisinde Yanıyor! Neler Oluyor?

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim seyircinin kafasında bitti! Bundan sonra final olmasını isteyen seyirci, tüm ümitlerini kesti. Halen Kadir’in vedasını kaldıramayan seyirci birde Asiye ve Doruk’tan yediği darbelerle, senariste kan kusmaya başladı! Gündeme bomba gibi düşen bu isyan sosyal medyayı resmen salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu ve Yiğit Koçak gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kardeşlerim, her Cumartesi gününü sallıyordu. Reyting rekortmeni dizide yaprak dökümü devam ederken; birde ayrılıkların yaşanması her şeyi yerle bir etti. Seyirci dizinin artık final olmasını isterken; öyle yorumlarda bulundular ki… Peki, neler oluyor?

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14 Şub 2022 - 18:18 Ankara- Yaşam

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