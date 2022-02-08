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08 Şub 2022 - 22:44

Survivor Yarışmasında Dora Şoku! Yedeklerin Bombası Patladı; Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Duyurdu! Ayşe Yüksel’den Sonra…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal olay patlak verdi! Geçtiğimiz seneye sözleriyle, performansıyla ve kavgalarıyla damgasını vuran Uğurtan Dora, resmen Survivor All Star yarışmasına geliyor! Yedeklerin bombası patlarken; Acun Ilıcalı’nın sağ kolu ise her şeyi duyurdu! Ayşe Yüksel’in kısa bir süre önce yedeklerden geleceği konuşuluyordu ama skandal olay patlak verdi.