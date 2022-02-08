Survivor Yarışmasında Dora Şoku! Yedeklerin Bombası Patladı; Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Duyurdu! Ayşe Yüksel’den Sonra…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal olay patlak verdi! Geçtiğimiz seneye sözleriyle, performansıyla ve kavgalarıyla damgasını vuran Uğurtan Dora, resmen Survivor All Star yarışmasına geliyor! Yedeklerin bombası patlarken; Acun Ilıcalı’nın sağ kolu ise her şeyi duyurdu! Ayşe Yüksel’in kısa bir süre önce yedeklerden geleceği konuşuluyordu ama skandal olay patlak verdi.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışması reytingleri tavan yaparak ilerleme kaydediyordu. Yarışmanın her bölümünde farklı bir heyecan yaşanırken; son bölümde ise skandal bir olay koptu. Yedekler yarışmaya her hafta sonunda dahil olurken; geçtiğimiz sezonun en iddialı ismi ise yarışmadan yeniden katılıyor! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.