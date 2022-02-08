- 08 Şub 2022 - 17:15 G: 08 Şub 2022 - 17:22

Ayağını Yorgana Göre Uzatamayan Burçlar Hangisidir? İşte Hesapsız Kitapsız Para Harcayan O Burçlar...

Cebindeki parasını son kuruşuna kadar tüketmeyi seven burçlar hayatı dolu dolu yaşayarak kendilerini hiçbir şeyden mahrum bırakmamaya devam ediyor. En çok para harcayan burçlar sonunu düşünmeden gerçekleştirdikleri bu tavırla zaman zaman en çok borç alan burçlar arasında da yerini almayı başarıyor. Sizde Ayağını yorganına göre uzatamayan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Cebindeki parasını son kuruşuna kadar tüketmeyi seven burçlar hayatı dolu dolu yaşayarak kendilerini hiçbir şeyden mahrum bırakmamaya devam ediyor. En çok para harcayan burçlar sonunu düşünmeden gerçekleştirdikleri bu tavırla zaman zaman en çok borç alan burçlar arasında da yerini almayı başarıyor. Burçların gücüne inanan kişilerin şıp diye gözünden tanıyacakları bu burçlar para harcamayı adeta bir sanata dönüştürmeleri ile çevrelerinde tanınmaktadır. İşte para harcamayı en çok seven ve ayağını yorgana göre uzatamayan o burçlar…

 


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08 Şub 2022 - 17:15 - Burç Haberleri

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