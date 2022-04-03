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03 Nis 2022 - 17:59

Araç Alacaklar Dikkat! Renault Clio 2022 Fiyat Listesi Belli Oldu! Sıfır Bayi Fiyatlarını Görenler Gözlerine İnanamadı! 2022 Renault Clio Kaç TL Oldu?

Renault Clio 2022 Şubat Fiyatlarını Güncelledi! Sıfır Bayi Fiyatlarını Görenler Gözlerine İnanamadı! Fiat EGEA’da kampanya var mı? Türkiye’de her yıl en çok satan otomobiller listesinde üst sıralardan kendine yer bulan Renault dikkatleri üzerine çeken bir hamleye imza attı. 2022 Şubat ayı fiyat listesini güncelleyen Renault Clio ile ilgili merak edilen tüm detaylar ve fiyatlar haberimizde...