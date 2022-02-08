Araç Alacaklar Dikkat! Renault Clio 2022 Şubat Fiyatları Belli Oldu! Sıfır Bayi Fiyatlarını Görenler Gözlerine İnanamadı! 2022 Renault Clio Kaç TL Oldu?
Renault Clio 2022 Şubat Fiyatlarını Güncelledi! Sıfır Bayi Fiyatlarını Görenler Gözlerine İnanamadı! Fiat EGEA’da kampanya var mı? Türkiye’de her yıl en çok satan otomobiller listesinde üst sıralardan kendine yer bulan Renault dikkatleri üzerine çeken bir hamleye imza attı. 2022 Şubat ayı fiyat listesini güncelleyen Renault Clio ile ilgili merak edilen tüm detaylar ve fiyatlar haberimizde...
Türkiye’de her yıl en çok satan otomobiller listesinde üst sıralardan kendine yer bulan Renault dikkatleri üzerine çeken bir hamleye imza attı. 2022 Şubat ayı fiyat listesini güncelleyen Renault Clio modellerinde daha rekabetçi fiyatlarla otomobil meraklılarının karşısına çıktı. Sıfır kilometre Renault Clio satın almak isteyenler fiyatlar karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.
08 Şub 2022 - 22:47 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.