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08 Şub 2022 - 17:45

“Alparslan Büyük Selçuklu Dizisi Yayından Kaldırılıyor!” O Sahne Değil Kanal Değiştirmek; Televizyonları Kırdırdı! “İzleyecek Dizi Kalmadı”

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu, iddialara göre yayından kaldırılıyor! Ekranlara gelen son bölümle birlikte bir sahne tüm dengeleri değiştirdi. O sahne seyircinin kanal değiştirmesini bile geçti ve televizyonları kırdırdı! Birçok kişi ise “İzleyecek dizi kalmadı” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…