- 08 Şub 2022 - 22:42

Alparslan Büyük Selçuklu Dizisine Görülmemiş Tepki! O Sahneyle Seyirciyi Korkuttu, Aklı İle Oynandı!, Bu Hata Reytingleri Düşürebilir ve Final Getirir?

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu, iddialara göre yayından kaldırılıyor! Ekranlara gelen son bölümle birlikte bir sahne tüm dengeleri değiştirdi. O sahne seyircinin kanal değiştirmesini bile geçti ve televizyonları kırdırdı! Birçok kişi ise “İzleyecek dizi kalmadı” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde; Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı ve Sarp Levendoğlu'nun canlandırdığı Alpslan Büyük Selçuklu dizisi Pazartesi akşamlarının yıldızı olmuştu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise fırtınalar estirdi. Akılları başlardan dizide gerçekten de başlar alındı! O sahneler ise tepkileri gırla getirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Şub 2022 - 22:42 Ankara- Yaşam

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