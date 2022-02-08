Ferhat ve Şirin Gibi Aşk Yaşayan Burçlar Hangisidir? İşte Aşkı İçin Dağları Delen O Burçlar…
Aşkın tarifini en iyi şekilde özetleyen ve yüzyıllardır insanlara ilham kaynağı olan Ferhat ile Şirin, Ferhat’ın Şirin’e olan tutkusunu ve karşılıksız sevgisini gözler önüne seriyor. Aşkı için her şey göze alıp dağları delecek gücü kendinde bulan insanların burçları ise adeta bu kişilerin ortak özellikleri olarak karşımıza çıkıyor. Sizde aşkını adeta bir Ferhat ve Şirin aşkı gibi yaşayan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Aşkın tarifini en iyi şekilde özetleyen ve yüzyıllardır insanlara ilham kaynağı olan Ferhat ile Şirin, Ferhat’ın Şirin’e olan tutkusunu ve karşılıksız sevgisini gözler önüne seriyor. Aşkı için her şey göze alıp dağları delecek gücü kendinde bulan insanların burçları ise adeta bu kişilerin ortak özellikleri olarak karşımıza çıkıyor. Kendini aşkı için adayan ve aşkı en tutkulu şekilde yaşayan burçlar birçok kişiye ilham vermeye de devam ediyor. İşte aşkını tutkulu yaşayan ve aşkı için dağları delen o burçlar…
08 Şub 2022 - 17:39 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.