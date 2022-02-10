Aşktan Deli Divane Olan Burçlar Hangisidir? İşte Leyla İle Mecnun Gibi Aşk Yaşayan O Burçlar…
Aşkı uğrana Mecnun gibi çöllere düşen ve deli divane aşık olan burçlar günün en çok araştırılan konularından biri olmayı başarmıştır. Her insanın hayatında iyi veya kötü birçok anıyla bezeli aşk duygusu bazı kimseler için adeta bir tutkuya dönüşüyor. Sevdi mi sonsuza kadar seven ve aşkından deliren ve adeta Leyla ile Mecnun gibi olan burçlarla ilgili detaylar haberimizde...
Aşkı uğrana Mecnun gibi çöllere düşen ve deli divane aşık olan burçlar günün en çok araştırılan konularından biri olmayı başarmıştır. Her insanın hayatında iyi veya kötü birçok anıyla bezeli aşk duygusu bazı kimseler için adeta bir tutkuya dönüşüyor. Sevdi mi sonsuza kadar seven ve aşkından deliren burçlar, yaşadıkları bu derin aşk yüzünden zaman zaman kendilerini de harap etmektedir. İşte aşkından delirip çöllere düşecek o burçlar…
10 Şub 2022 - 20:49 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.