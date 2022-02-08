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08 Şub 2022 - 17:54

Çağla Şıkel Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Niğde’li Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Çağla Şıkel’ın Memleketi…

Türk televizyonlarının en çok aranan simalarının başında yer alan Çağla Şıkel’in memleketi merak konusu oldu. Katıldığı programlar ve sunuculuğunu üstlendiği yapımlarla adından sık sık söz ettiren Çağla Şıkel ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...