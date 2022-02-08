Çağla Şıkel Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Niğde’li Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Çağla Şıkel’ın Memleketi…
Türk televizyonlarının en çok aranan simalarının başında yer alan Çağla Şıkel’in memleketi merak konusu oldu. Katıldığı programlar ve sunuculuğunu üstlendiği yapımlarla adından sık sık söz ettiren Çağla Şıkel ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Türk televizyonlarının en çok aranan simalarının başında yer alan Çağla Şıkel’in memleketi merak konusu oldu. Katıldığı programlar ve sunuculuğunu üstlendiği yapımlarla adından sık sık söz ettiren Çağla Şıkel’in memleketi Niğde değilmiş. Çağla Şıkel’in memleketi ve yaşamı…
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08 Şub 2022 - 17:54 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.