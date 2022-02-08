Survivor Ödül Oyununu Kazanan Takım İfşa Oldu! Acun Ilıcalı Artık Son Noktasında, Sinirden Ağlayacak! Yapımın Fişi Çekilmek Üzere…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ödül oyununu kazanan takım yine ifşa edildi. Bin bir emekle ekranlara taşınan ve artık bir sürprizi kalmayan Survivor yarışmasının ifşalanması, Acun Ilıcalı’yı iddialara göre son noktaya getirdi. Birçok kişi ise “Bu ifşalardan adam artık bıktı! Sinirden ağlayacak” yorumlarında bulundu. Yapımın fişini çekecek olan ifşalar, delirtti! İşte Survivor All Star’da ödül oyununu kazanan takım…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışması her bölümüyle seyirciyi ekranlara kilitliyordu. Son bölümünde ise çok önemli olan dokunulmazlık oyununu yine Ünlüler takımı kaybetmişti. Dikkatleri üzerine çeken bu olay sonrasında yeni bölümde ödül oyununu kazanan takım merak konusu oldu! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.