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08 Şub 2022 - 18:12

Survivor Ödül Oyununu Kazanan Takım İfşa Oldu! Acun Ilıcalı Artık Son Noktasında, Sinirden Ağlayacak! Yapımın Fişi Çekilmek Üzere…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ödül oyununu kazanan takım yine ifşa edildi. Bin bir emekle ekranlara taşınan ve artık bir sürprizi kalmayan Survivor yarışmasının ifşalanması, Acun Ilıcalı’yı iddialara göre son noktaya getirdi. Birçok kişi ise “Bu ifşalardan adam artık bıktı! Sinirden ağlayacak” yorumlarında bulundu. Yapımın fişini çekecek olan ifşalar, delirtti! İşte Survivor All Star’da ödül oyununu kazanan takım…