- 08 Şub 2022 - 22:43

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç 14 Şubat'ta Evleniyor! Tarih Ortaya Çıktı; Sosyal Medya Sallandı! Büyük Güne Az Kaldı! “Seven İnsan Sakızla da Barışır!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç resmen evleniyor! Tarih ortaya çıkarken; sosyal medyada sallandı! Büyük güne az kaldığı ortaya çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ağızların açık kalmasına neden oldu! Bir sosyal medya kullanıcısı ise konu hakkında “Seven insan sakızla da barışır” yorumunda bulundu!

Kısa bir süre önce ikili ayrılma kararı almıştı. Bir ayrılan bir barışan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, en son ayrılıklarıyla birlikte hayranlarını üzen ikili, tüm fotoğraflarını da kaldırmış; birbirlerini takipten çıkmışlardı. İkilinin kısa bir süre önce barıştığı da ortaya çıkmıştı. Şimdi ise evlilik iddiaları ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

08 Şub 2022 - 22:43 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisine Görülmemiş Tepki! O Sahneyle Seyirciyi Korkuttu, Aklı İle Oynandı!, Bu Hata Reytingleri Düşürebilir ve Final Getirir? mask
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisine Görülmemiş Tepki! O Sahneyle Seyirciyi Korkuttu, Aklı İle Oynandı!, Bu Hata Reytingleri Düşürebilir ve Final Getirir?
Kırmızı Oda Dizisine Acun Ilıcalı Son Kararını Verdi! Bu Kez Çok Fena Köşeye Sıkıştı! Son Nokta Konuldu; Kanal Karışacak! Neler Oluyor? mask
Kırmızı Oda Dizisine Acun Ilıcalı Son Kararını Verdi! Bu Kez Çok Fena Köşeye Sıkıştı! Son Nokta Konuldu; Kanal Karışacak! Neler Oluyor?
Masterchef Safanur Mor Saçlarıı Maviye Boyadı! Görenler Şokta, Artık Adı “Lahana” Olmayacak! Danilo Şef ve Acun Tanıyamadı! “Bu Ne Böyle” mask
Masterchef Safanur Mor Saçlarıı Maviye Boyadı! Görenler Şokta, Artık Adı “Lahana” Olmayacak! Danilo Şef ve Acun Tanıyamadı! “Bu Ne Böyle”
Survivor Mert’in Eski Sevgili Defteri Çok Kabarık! Kimler Kimler Var... Evliliğin Eşiğinden Bile Dönmüş! Adada Herkesi Ayağa Kaldırdı! Öyle Bir İsim Var Ki… mask
Survivor Mert’in Eski Sevgili Defteri Çok Kabarık! Kimler Kimler Var... Evliliğin Eşiğinden Bile Dönmüş! Adada Herkesi Ayağa Kaldırdı! Öyle Bir İsim Var Ki…
Gönül Dağı Dizisinde Yaprak Dökümü, Herkes Veda Ediyor! Büyük Aşka Gölge Düştü, Bu Ayrılıklar Finali Getirir! Son Darbe Bir Kez Daha İndi… mask
Gönül Dağı Dizisinde Yaprak Dökümü, Herkes Veda Ediyor! Büyük Aşka Gölge Düştü, Bu Ayrılıklar Finali Getirir! Son Darbe Bir Kez Daha İndi…
Masterchef Azize Yarışmadan Sonra Gören Kimse Tanıyamadı! Adeta Eridi, Bitti, Çıldırttı! Kürdan Gibi Kaldı! “Pelin’den Bile Güzel Olmuş” mask
Masterchef Azize Yarışmadan Sonra Gören Kimse Tanıyamadı! Adeta Eridi, Bitti, Çıldırttı! Kürdan Gibi Kaldı! “Pelin’den Bile Güzel Olmuş”
Survivor Ödül Oyununu Kazanan Takım Detaylarıyla İfşa Oldu! Acun Ilıcalı Masaya Yumruğunu Vurdu... Sinirden Ağlayacak! Herkes Şüpheli, Fişi Çekebilir… mask
Survivor Ödül Oyununu Kazanan Takım Detaylarıyla İfşa Oldu! Acun Ilıcalı Masaya Yumruğunu Vurdu... Sinirden Ağlayacak! Herkes Şüpheli, Fişi Çekebilir…
Masterchef Dilara ve Sergen'den Büyük Aşka İtiraf Geldi! Yılan Hikayesine Dönmüştü, Ateşli Yorumu Şok Etti! “Evlenin Artık” mask
Masterchef Dilara ve Sergen'den Büyük Aşka İtiraf Geldi! Yılan Hikayesine Dönmüştü, Ateşli Yorumu Şok Etti! “Evlenin Artık”
Survivor’da Karar Alındı; Tüm Takımlar Karışıyor! Her Şey Alt Üst Olacak; Batuhan, Atakan, Nisa Ogeday… Hepsi Birbirine Girdi! mask
Survivor’da Karar Alındı; Tüm Takımlar Karışıyor! Her Şey Alt Üst Olacak; Batuhan, Atakan, Nisa Ogeday… Hepsi Birbirine Girdi!
Survivor Yarışmasında Dora Uğurtan Geliyor! Yedeklerin Bombası Patladı; Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Duyurdu! Ayşe Yüksel’den Sonra… mask
Survivor Yarışmasında Dora Uğurtan Geliyor! Yedeklerin Bombası Patladı; Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Duyurdu! Ayşe Yüksel’den Sonra…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç 14 Şubat'ta Evleniyor! Tarih Ortaya Çıktı; Sosyal Medya Sallandı! Büyük Güne Az Kaldı! “Seven İnsan Sakızla da Barışır!” mask
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç 14 Şubat'ta Evleniyor! Tarih Ortaya Çıktı; Sosyal Medya Sallandı! Büyük Güne Az Kaldı! “Seven İnsan Sakızla da Barışır!”
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisine Görülmemiş Tepki! O Sahneyle Seyirciyi Korkuttu, Aklı İle Oynandı!, Bu Hata Reytingleri Düşürebilir ve Final Getirir? mask
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisine Görülmemiş Tepki! O Sahneyle Seyirciyi Korkuttu, Aklı İle Oynandı!, Bu Hata Reytingleri Düşürebilir ve Final Getirir?
Kardeşlerim Dizisi Kadir’den Sonra Eskisi Gibi Olamadı! Artık Final Olsa da Olur! Seyirci Tüm Ümidini Kesti, Senariste Tepkiler Gırla Geliyor! mask
Kardeşlerim Dizisi Kadir’den Sonra Eskisi Gibi Olamadı! Artık Final Olsa da Olur! Seyirci Tüm Ümidini Kesti, Senariste Tepkiler Gırla Geliyor!
Kırmızı Oda Dizisine Acun Ilıcalı Son Kararını Verdi! Bu Kez Çok Fena Köşeye Sıkıştı! Son Nokta Konuldu; Kanal Karışacak! Neler Oluyor? mask
Kırmızı Oda Dizisine Acun Ilıcalı Son Kararını Verdi! Bu Kez Çok Fena Köşeye Sıkıştı! Son Nokta Konuldu; Kanal Karışacak! Neler Oluyor?
Masterchef Safanur Mor Saçlarıı Maviye Boyadı! Görenler Şokta, Artık Adı “Lahana” Olmayacak! Danilo Şef ve Acun Tanıyamadı! “Bu Ne Böyle” mask
Masterchef Safanur Mor Saçlarıı Maviye Boyadı! Görenler Şokta, Artık Adı “Lahana” Olmayacak! Danilo Şef ve Acun Tanıyamadı! “Bu Ne Böyle”
Survivor Mert’in Eski Sevgili Defteri Çok Kabarık! Kimler Kimler Var... Evliliğin Eşiğinden Bile Dönmüş! Adada Herkesi Ayağa Kaldırdı! Öyle Bir İsim Var Ki… mask
Survivor Mert’in Eski Sevgili Defteri Çok Kabarık! Kimler Kimler Var... Evliliğin Eşiğinden Bile Dönmüş! Adada Herkesi Ayağa Kaldırdı! Öyle Bir İsim Var Ki…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status