Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç 14 Şubat'ta Evleniyor! Tarih Ortaya Çıktı; Sosyal Medya Sallandı! Büyük Güne Az Kaldı! “Seven İnsan Sakızla da Barışır!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç resmen evleniyor! Tarih ortaya çıkarken; sosyal medyada sallandı! Büyük güne az kaldığı ortaya çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ağızların açık kalmasına neden oldu! Bir sosyal medya kullanıcısı ise konu hakkında “Seven insan sakızla da barışır” yorumunda bulundu!
Kısa bir süre önce ikili ayrılma kararı almıştı. Bir ayrılan bir barışan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, en son ayrılıklarıyla birlikte hayranlarını üzen ikili, tüm fotoğraflarını da kaldırmış; birbirlerini takipten çıkmışlardı. İkilinin kısa bir süre önce barıştığı da ortaya çıkmıştı. Şimdi ise evlilik iddiaları ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.