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08 Şub 2022 - 18:38

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Evleniyor! Tarih Ortaya Çıktı; Sosyal Medya Sallandı! Büyük Güne Az Kaldı! “Seven İnsan Sakızla da Barışır!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç resmen evleniyor! Tarih ortaya çıkarken; sosyal medyada sallandı! Büyük güne az kaldığı ortaya çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ağızların açık kalmasına neden oldu! Bir sosyal medya kullanıcısı ise konu hakkında “Seven insan sakızla da barışır” yorumunda bulundu!