Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ından Fizik Şov! Üzerine Yapışan Kıyafetleriyle Nefesleri Kesti! İncecik Belini Kanıtladı; Alev Alev Yaktı…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, sosyal medyada fizik şov yaptı! Üzerine yapışan kıyafetleriyle nefesleri kesen Hazal Çağlar, incecik belini de kanıtladı. Adeta alev alev yakan Gönül Dağı dizisinin Asuman’ı Hazal Çağlar, ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Gülsim Ali İlhan, Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Ramazan ve Asuman’ın büyük aşkı bir anda biterken; seyirci ise büyük şoku resmen yaşadı! Dizide Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, incecik belini konuşturdu! İşte merak edilen o paylaşım…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.