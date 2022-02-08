- 08 Şub 2022 - 19:01 G: 08 Şub 2022 - 19:17

Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ından Fizik Şov! Üzerine Yapışan Kıyafetleriyle Nefesleri Kesti! İncecik Belini Kanıtladı; Alev Alev Yaktı…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, sosyal medyada fizik şov yaptı! Üzerine yapışan kıyafetleriyle nefesleri kesen Hazal Çağlar, incecik belini de kanıtladı. Adeta alev alev yakan Gönül Dağı dizisinin Asuman’ı Hazal Çağlar, ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Gülsim Ali İlhan, Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Ramazan ve Asuman’ın büyük aşkı bir anda biterken; seyirci ise büyük şoku resmen yaşadı! Dizide Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, incecik belini konuşturdu! İşte merak edilen o paylaşım…

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08 Şub 2022 - 19:01 Ankara- Yaşam

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