Sevgililer Günü Yaklaşıyor? Erkek ve Kadın Sevgiliye Hediye Ne Alınır? 14 Şubat Sevgililer Günü hediye ne alınır?

Sevgililer günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Ülkemizde de yıllardır çiftler tarafından kutlamaktadır. Bu dönem bazı markaların da gündemine girmekte; özel kampanyalar, süslemeler, reklamlar ve etkinliklerle kutlanmaktadır. Fakat bu özel gün hala popülerliğini sürdürüyor mu, yoksa popülerliği sadece bir varsayımdan mı ibaret?

Yeni nesil araştırma ve pazarlama şirketi Pollective tarafından yapılan araştırmaya göre sevgililer gününün düşündüğümüz kadar popüler değil. 76 Şehirden, 16-55 yaş aralığında rastgele örneklem yöntemi ile seçilen 2.000 kişinin katıldığı, online olarak gerçekleşen araştırma; sevgililer günü kutlamalarını, hediye tercihlerini ve pandemi gölgesinde gönül işlerini derinlemesine inceliyor.

Bu yıl sevgililer günü için herhangi bir planın var mı?

Hayatında özel biri olan kullanıcılara, sevgililer gününde neler planladıklarını sorduğumuzda kadınlarda %74, erkeklerde ise %60 herhangi bir plan yapmadığını söylüyor.

Her 4 kadından sadece 1’i sevgililer günü kutlarken her 10 erkekten ise 4'ü sevgililer günü kutladığını belirtiyor.

Sevgililer günü kutlama detayına yaş kategorileri üzerinden bakıldığında hem kadında hem de erkekte 16-25 yaş arası aralığında olanların sevgililer günü kutlama oranının düştüğünü görüyoruz. Sevgililer gününü en çok kutlayan kategori ise %57 ile 26-55 yaş aralığında erkekler. Herhangi bir planı olan 16-25 yaş aralığındaki kadınların oranı %24 iken erkeklerin oranı %36.

Evde yemek ve hediye etkinliği kadınlarda %16 erkeklerde ise %22 oranında gerçekleşecek aktive olurken, sevgililer gününü dışarıda geçirmeyi planlayan kadınların oranı %7, erkeklerin oranı ise %11 oluyor. Genç kadın ve erkeklerde oranın düşmesi son derece net iken, erkek ve kadın arasındaki bu farkın bu özel günde erkeklerin kendileri üzerinde daha fazla sorumluluk hissetmesi sebebiyle olabileceğini düşünüyoruz.

Kadınlar tatil diyor!

Sevgililer gününün kutlanmasının katılımcılara ne ifade ettiği sorulduğunda genel olarak herhangi bir anlam ifade etmemenin yanında günün fazla abartıldığı ve kapitalist bir gün olduğu kullanıcılar tarafından sıkça ifade ediliyor. Fakat hediye almanın günden bağımsız olarak her zaman güzel olduğunu ve özel günlerin de hediyeleşmeye olanak sağladığını belirten kullanıcılar da bulunuyor. Katılımcılara günümüz hediye grupları arasında farklı seçenekler sunduk ve hediyelerden hangilerini almayı tercih ettiklerini sorduk. Cinsiyet odağında baktığımızda kadınlar %44 ile 1. sırada tatil, 2. sırada %34 ile takı, mücevher, saat ile aksesuar grubu, %32 ile 3. sırada kıyafet, ayakkabı gibi giyim, 4. sırada %31 ile deneyim içeren hediyeler (kurs, konser, tadım aktivitesi vb.) 5. sırada ise %28 ile mental olarak kendini geliştirebileceği bir hediye bulunuyor.

Kadınlarda “tatil” yaş grubu detayında da 1. sıradaki yerini koruyor. Ortalama her 4 kadından birini hediye olarak tatil yapmanın kendini mutlu edeceğini söylüyor. 16-15 yaş aralığında kıyafet, ayakkabı gibi ürünler %33 ile 2. sırada tercih edilirken 25-55 yaş aralığında %35 aralığında takı, mücevher, saat kategorisi yer alıyor.

Erkekler Elektronik!

Erkekler için kendilerini mutlu edecek hediye grubu başında %34 ile elektronik hediyeler yer alırken, 2. sırada %32 ile tatil, 3. sırada %31 ile Kariyer/eğitim gelişimime katkı sağlayacak hediye, 4. sırada %30 ile mental olarak kendimi geliştireceğim bir deneyim seçeneği ve 5. sırada %24 ile kıyafet, ayakkabı yer alıyor.

16-25 yaş arası genç erkek kategorisi tüm diğer gruplardan farklı olarak 1. tercihini %36 ile kariyer/eğitim gelişimime katkı sağlayacak bir hediye tercih edeceğini söylüyor. 2. sırayı ise %33 ile elektronik bir alet ve mental olarak kendimi geliştireceğim bir deneyim seçimi paylaşıyor. 4. sırada %29 ile kıyafet ayakkabı kategorisi bulunurken 5. sırada fiziksel olarak kendimi geliştirebileceğim bir hediye kendine yer buluyor.

26-55 yaş arası erkeklerde %39 ile tatil 1. sırada kendine yine yer alıyor. 2. sırada elektronik bir alet, 3. sırada mental olarak kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacak bir deneyim, 4. sırada %26 ile kariyer/eğitim gelişimime katkı sağlayacak hediye ve son olarak 5. sırada ise deneyim içeren bir hediye (kurs, konser, tadım vs) bulunuyor.

Hediye tercihlerimiz değişiyor.

16-25 yaş arası genç erkeklerin 1. seçimlerinde “Kariyer gelişimine yönelik bir hediye” aynı yaş grubunda genç kadınlar ve 26-55 yaş arası erkeklerin de listesinde. Kadınların listesinde yer alan takı, mücevher, saat kategorisi ise erkeklerin ilk 5’inde yer almıyor. 16-25 yaş arası erkekler hediye tercihlerini genel olarak kişisel gelişimden yana kullanıyor ve 3 yaş grubunun tercihinde 1. sırada yer alan tatil genç erkeklerde ilk 5 içinde yer almıyor.

Hediye nereden alınır?

Hediyeleri %51 oranında online ya da mağaza fark etmeksizin her iki noktadan da alabilirim diyenleri içerirken. Sadece online olarak alırım diyenler %40, fiziki olarak mağazadan almayı tercih ediyorum diyenler ise %9 oluyor.

Pandemi mi yoksa ekonomi mi?

Halihazırda hayatında biri olan kullanıcılara, güncel ekonomik süreçlerin ilişkilerini nasıl etkilediğini sorduğumuzda ortalama %37'nin hayatını son derece etkilerken toplamda %73'ün hayatına farklı derecelerde etki ettiğini görüyoruz. Hayatlarını etkilemediğini söyleyenler ise yüzde %28 oluyor. Yaş grupları detayında baktığımızda en çok etkilenen kitle %32 ile 26-55 yaş aralığındaki kadınlar olurken en az etkilendiğini söyleyenler %14 ile 16-25 yaş aralığında erkekler oluyor.

Kendini bekar olarak tanımlayan katılımcılara pandeminin yeni kişilerle tanışmalarını nasıl etkilediğini sorduk. 26-55 yaş aralığı ortalama %46 oranında kendilerini olumsuz etkilediğini belirtirken, %36 ile 16-25 yaş aralığını %10 oranında daha az olumsuz etkilediğini görüyoruz.

En çok etkilenen kesim %52 ile 25-55 yaş aralığında kadınlar oluyor.

Ortalama her iki kadından biri Pandemi'nin yeni kişilerle tanışmasını olumsuz etkilediğini belirtiyor. Bu oran 16-25 yaş arası erkeklerde 10 kişiden 3'ü olarak en az etkilenen kesim olarak görülüyor.

Aynı soruyu yine kendini bekar olarak tanımlayanlar üzerinden bu kez buluşmalar ve ülkenin içinde bulunduğu güncel ekonomik durum ekseninde sorduğumuzda ekonomik durumların pandemiden daha fazla etki ettiğini görüyoruz. Yine en çok ve en az etkilenen gruplar değişmezken 16-25 yaş grubu aralığında olumsuz etkilenenlerin oranı %58'e, 26-55 yaş aralığında bu oran %63'e çıkıyor.

Her iki koşuldan da daha çok etkilenenler kadınlar ve özellikle de 26-55 yaş aralığındaki kadınlar olurken. İçinde bulunduğumuz ekonomik durumun Pandemi’den daha fazla etki ettiğini söyleyebiliriz.

Aramalarla Sevgililer Günü

Pandemi ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik süreçler de halihazırda popülaritesi yıldan yıla düşen sevgililer günü kutlamasının etkisini daha da düşüyor gibi görünüyor. Son 5 yılın Google üzerinden olan sevgililer günü aramaları da araştırma sonuçlarını destekler nitelikte. Sevgililer günü haftasında pik yapan aramalarda 2017 yılında %100 olan popülarite; 2018 yılında %98, 2019 yılında %94, 2020 yılında %81, 2021 yılında ise %79 olarak yıldan yıla düşüş sergiliyor.

Yeni Trend Anti Sevgililer Günü

Pollective kurucu ortaklarından Hatice Kulak son 3 yıldır gerçekleştirdikleri sevgililer günü araştırmalarında kutlamaya yönelik trendin aşağı yönde olduğunu belirtirken bazı markaların anti sevgililer günü trendini yakaladığını iletiyor. Ülkemizde ve dünyada sevgililer günü karşıtı, sevgililer günü klişelerini hedef alan reklam kampanyası ve etkinlikler gerçekleşiyor, bu şekilde sevgililer günü iletişimi yapılırken aynı zamanda konuşulacak, ters köşe ve özgün çalışmalar yaratılabiliyor. Sevgililer günün sınırlı ve artık tekrarlayan içeriklerinin yanında anti sevgililer günü trendi çok daha fazla oyun alanı tanıyor. Markalara önerimiz bu trende de bir göz atmaları. Bunun yanında indirim kampanyaları sevgilisi olsun ya da olmasın herkesin gözdesi diyor.

Pollective’in gerçekleştirdiği araştırma sevgililer günü ekseninin dışında çocuk sahibi olmak, evlilik yaşı, evliliğe bakış açıları, çiftlerin tanışma alanları vb daha pek çok konuya ışık tutarken araştırmanın detaylarına Pollective Blog sayfası üzerinden erişilebiliyor.