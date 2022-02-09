Buse Varol ve Alişan’ın Ayrılık Nedeni Ortaya Çıktı! Şiddet İddiaları Ağızları Açık Bıraktı; Birbirlerini Sildiler! Buse Varol’dan Şok Eden Açıklama…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol ve Alişan’dan ayrılık iddialar gündeme bomba gibi düştü. İkilinin ayrılma nedeni ortaya çıkarken; şiddet iddiaları da ağızları açık bıraktı! Birbirlerini silen ikili dengeleri değiştirdi. Alişan’dan gelen şok açıklama ise dengeleri değiştirdi.
Sevilerek takip edilen Buse Varol ve Alişan gündeme tekrar boşanma iddialarıyla gündeme bomba gibi düştü. Akılları yerinden eden bu durum ikilinin hayranlarını derinden üzdü! Aşklarıyla örnek çift olarak bilinen Alişan ve Buse Varol dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.