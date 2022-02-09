- 09 Şub 2022 - 09:58 G: 09 Şub 2022 - 09:59

Buse Varol ve Alişan’ın Ayrılık Nedeni Ortaya Çıktı! Şiddet İddiaları Ağızları Açık Bıraktı; Birbirlerini Sildiler! Buse Varol’dan Şok Eden Açıklama…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol ve Alişan’dan ayrılık iddialar gündeme bomba gibi düştü. İkilinin ayrılma nedeni ortaya çıkarken; şiddet iddiaları da ağızları açık bıraktı! Birbirlerini silen ikili dengeleri değiştirdi. Alişan’dan gelen şok açıklama ise dengeleri değiştirdi.

Sevilerek takip edilen Buse Varol ve Alişan gündeme tekrar boşanma iddialarıyla gündeme bomba gibi düştü. Akılları yerinden eden bu durum ikilinin hayranlarını derinden üzdü! Aşklarıyla örnek çift olarak bilinen Alişan ve Buse Varol dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Şub 2022 - 09:58 Ankara- Yaşam

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