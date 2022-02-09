Anasayfa/

Foto Galeri/

09 Şub 2022 - 09:58

Buse Varol ve Alişan’ın Ayrılık Nedeni Ortaya Çıktı! Şiddet İddiaları Ağızları Açık Bıraktı; Birbirlerini Sildiler! Buse Varol’dan Şok Eden Açıklama…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol ve Alişan’dan ayrılık iddialar gündeme bomba gibi düştü. İkilinin ayrılma nedeni ortaya çıkarken; şiddet iddiaları da ağızları açık bıraktı! Birbirlerini silen ikili dengeleri değiştirdi. Alişan’dan gelen şok açıklama ise dengeleri değiştirdi.