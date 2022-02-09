- 09 Şub 2022 - 18:53

Masumlar Apartmanı Dizisinde Sansürsüz Sahnesi Şok Etti! Öyle Bir Konuşma Geçti Ki, Sinirler Zıpladı! “Bunları İzlemek İstemiyoruz”

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı’nda yayınlanan yatak sahnesi seyirciyi delirtti! Gülben ve Safiye arasında geçen skandal konuşma, sinirleri zıplattı! Birçok seyirci ise sosyal medya üzerinden “Bunları izlemek istemiyoruz” yorumunda bulundu! İşte Masumlar Apartmanı dizisinde yayınlanan şok yatak sahnesi…

Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Aslıhan Gürbüz gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. Sevilerek takip Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünde yayınlanan yatak sahneleri ise ağızların açık kalmasına neden oldu. Birçok kişi bu sahnelere tepki göstererek; “Ben bunları izlemek istemiyorum” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Şub 2022 - 18:53 Ankara- Yaşam

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