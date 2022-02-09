Masumlar Apartmanı Dizisinde Sansürsüz Sahnesi Şok Etti! Öyle Bir Konuşma Geçti Ki, Sinirler Zıpladı! “Bunları İzlemek İstemiyoruz”

Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Aslıhan Gürbüz gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. Sevilerek takip Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünde yayınlanan yatak sahneleri ise ağızların açık kalmasına neden oldu. Birçok kişi bu sahnelere tepki göstererek; “Ben bunları izlemek istemiyorum” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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