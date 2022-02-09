- 09 Şub 2022 - 11:13 G: 09 Şub 2022 - 11:23

Masterchef Pelin Zaman Minileri Çekti, Fizik Şov Yaptı! Danilo Şefle Aşk İddialarına “Evet Aşk Var…” Demişti; Son Hali Şok Etti!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Pelin Zaman, minileri çekti. Fiziğini en iyi şekilde gösteren başarılı şef adayı, sosyal medyayı resmen salladı! Danilo Şefle aşk iddialarına “Evet aşk var ama Gökhan Akar’la” yorumunda bulunmuştu. Daha sonra ise Gökhan Akar’la da ilişkisini noktalandırmıştı. Şimdi ise son haliyle şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından elenerek hayatını bambaşka bir yöne çeviren Masterchef Pelin Zaman, yarışmanın en çok konuşulan kadınlarından birisiydi. Hem güzelliğiyle hem de duruşuyla milyonların kalbinde yatan Pelin Zaman’ın son halini görenler ise büyük şoku yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Şub 2022 - 11:13 Ankara- Yaşam

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