Masterchef Pelin Zaman Minileri Çekti, Fizik Şov Yaptı! Danilo Şefle Aşk İddialarına “Evet Aşk Var…” Demişti; Son Hali Şok Etti!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Pelin Zaman, minileri çekti. Fiziğini en iyi şekilde gösteren başarılı şef adayı, sosyal medyayı resmen salladı! Danilo Şefle aşk iddialarına “Evet aşk var ama Gökhan Akar’la” yorumunda bulunmuştu. Daha sonra ise Gökhan Akar’la da ilişkisini noktalandırmıştı. Şimdi ise son haliyle şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından elenerek hayatını bambaşka bir yöne çeviren Masterchef Pelin Zaman, yarışmanın en çok konuşulan kadınlarından birisiydi. Hem güzelliğiyle hem de duruşuyla milyonların kalbinde yatan Pelin Zaman’ın son halini görenler ise büyük şoku yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.