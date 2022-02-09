Nilgün Belgün'ün Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı Partneri Bekir Aksoy İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti Meğer

Türkiye’nin en sevilen ve başarılı oyuncularından olan Nilgün Belgün yaşıyla hayranlarını şaşırttı. Yaşına göre oldukça genç ve canlı görünen Nilgün Belgün güzelliği ve oyunculuğuyla çok sevilmektedir. Sadece oyunculuğuyla değil toplum bilinçlendirme kampanyalarıyla da insanların kalplerini kazanmıştır. Tüm bunların yanı sıra başarılı bir yazardır. Hali hazırda yazdığı üç kitap bulunmaktadır.