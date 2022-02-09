Nilgün Belgün'ün Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı Partneri Bekir Aksoy İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti Meğer
Türkiye’nin en sevilen ve başarılı oyuncularından olan Nilgün Belgün yaşıyla hayranlarını şaşırttı. Yaşına göre oldukça genç ve canlı görünen Nilgün Belgün güzelliği ve oyunculuğuyla çok sevilmektedir. Sizde Nilgün Belgün ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Türkiye’nin en sevilen ve başarılı oyuncularından olan Nilgün Belgün yaşıyla hayranlarını şaşırttı. Yaşına göre oldukça genç ve canlı görünen Nilgün Belgün güzelliği ve oyunculuğuyla çok sevilmektedir. Sadece oyunculuğuyla değil toplum bilinçlendirme kampanyalarıyla da insanların kalplerini kazanmıştır. Tüm bunların yanı sıra başarılı bir yazardır. Hali hazırda yazdığı üç kitap bulunmaktadır.
09 Şub 2022 - 18:53 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.