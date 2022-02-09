- 09 Şub 2022 - 11:38 G: 09 Şub 2022 - 11:45

Hande Erçel Yürekleri Sızım Sızım Sızlatan Açıklama! 3 Yıl Geçti Ama Acısı İlk Günkü Gibi… Hüngür Hüngür Ağlattı! “Hiç Kapanmayacak…”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’den yürekleri sızım sızım sızlatacak bir açıklama geldi! 3 yıl önce annesini kanserden kaybeden Erçel, acısını ilk günkü gibi taşıdığını dile getirdi. Hüngür hüngür ağlatan Hande Erçel, “Hiç kapanmayacak bir boşluk” yorumunda bulunarak, şok sözlere yer verdi.

Sen Çal Kapımı dizisiyle yıldızını ışıl ışıl parlatan Erçel, dizide tanıştığı Kerem Bürsin’le kısa bir süre önce ayrılmıştı. Ayrılık sonrasında çalışmalara kaldığı yerden devam eden Erçel, öyle bir şey dedi ki…

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09 Şub 2022 - 11:38 Ankara- Yaşam

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