Anasayfa/

Foto Galeri/

09 Şub 2022 - 11:38

Hande Erçel Yürekleri Sızım Sızım Sızlatan Açıklama! 3 Yıl Geçti Ama Acısı İlk Günkü Gibi… Hüngür Hüngür Ağlattı! “Hiç Kapanmayacak…”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’den yürekleri sızım sızım sızlatacak bir açıklama geldi! 3 yıl önce annesini kanserden kaybeden Erçel, acısını ilk günkü gibi taşıdığını dile getirdi. Hüngür hüngür ağlatan Hande Erçel, “Hiç kapanmayacak bir boşluk” yorumunda bulunarak, şok sözlere yer verdi.