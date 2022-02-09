09 Şub 2022 - 18:53
Hande Erçel Yürekleri Sızlatan Büyük Acısı! 3 Yıl Geçti Ama Acısı İlk Günkü Gibi… Hüngür Hüngür Ağlattı! “Hiç Kapanmayacak…”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’den yürekleri sızım sızım sızlatacak bir açıklama geldi! 3 yıl önce annesini kanserden kaybeden Erçel, acısını ilk günkü gibi taşıdığını dile getirdi. Hüngür hüngür ağlatan Hande Erçel, “Hiç kapanmayacak bir boşluk” yorumunda bulunarak, şok sözlere yer verdi.
Sen Çal Kapımı dizisiyle yıldızını ışıl ışıl parlatan Erçel, dizide tanıştığı Kerem Bürsin’le kısa bir süre önce ayrılmıştı. Ayrılık sonrasında çalışmalara kaldığı yerden devam eden Erçel, öyle bir şey dedi ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.