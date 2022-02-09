Nihan Büyükağaç Bakın Kaç Yaşında! Duyan şaştı kaldı! Nihan Büyükağaç Kimdir Aslen Nerelidir, Sevgilisi Var Mı?
Günümüzde Star TV’de yayınlanan Ada Masalı dizisinde Selma karakteriyle yer alan Nihan Büyükağaç izleyenler tarafından merak konusu haline gelmiştir. Oyuncunun yaşı, özel hayatı, rol aldığı dizi ve filmler, memleketi gibi birçok soru yanıt aramaktadır. Sizde Nihan Büyükağaç ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Günümüzde Star TV’de yayınlanan Ada Masalı dizisinde Selma karakteriyle yer alan Nihan Büyükağaç izleyenler tarafından merak konusu haline gelmiştir. Oyuncunun yaşı, özel hayatı, rol aldığı dizi ve filmler, memleketi gibi birçok soru yanıt aramaktadır. Ekranların en başarılı ve sevilen oyuncuları arasında yer almaktadır. Ada Masalı dizisinde Ayça Ayşin Turan’ın canlandırdığı Derya karakterinin teyzesini canlandırmaktadır. Dizideki performansıyla oldukça sevilen güzel oyuncu birçok televizyon dizisinde ve sinema filminde rol almıştır. Oyunculuk kariyerine 2005 yılında Beşinci Boyut ile başlayan güzel oyuncu 2006 yılında Fırtına dizisiyle kariyerine devam etmiş ve en büyük çıkışını günümüzde hala ses getirmeye devam eden Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yaşamıştır. 2011 ve 2013 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Gülşah isimli Harem cariyesini canlandırmıştır.
09 Şub 2022 - 11:44 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.