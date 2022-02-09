Cihangir Ceyhan Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Cihangir Ceyhan Kimdir Aslen Nerelidir, Evli Mi?

Son dönemlerin en başarılı oyuncusu Cihangir Ceyhan hakkında merak edilen sorular gittikçe artmaktadır. Camdaki Kız dizisinde Hayri rolüyle yer alan oyuncu büyük bir beğeni toplamaktadır. Başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığı hayatı ve yer aldığı yapımlara karşı merak uyandırmaktadır. Özel hayatından pek fazla söz etmeyen oyuncunun evli olduğu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıkmıştır. Fatma Ceylan ile evli olan oyuncunun 1 yaşında oğlu vardır.