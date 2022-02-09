Cihangir Ceyhan Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Cihangir Ceyhan Kimdir Aslen Nerelidir, Evli Mi?
Son dönemlerin en başarılı oyuncusu Cihangir Ceyhan hakkında merak edilen sorular gittikçe artmaktadır. Camdaki Kız dizisinde Hayri rolüyle yer alan oyuncu büyük bir beğeni toplamaktadır. Başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığı hayatı ve yer aldığı yapımlara karşı merak uyandırmaktadır. Sizde Cihangir Ceyhan ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Son dönemlerin en başarılı oyuncusu Cihangir Ceyhan hakkında merak edilen sorular gittikçe artmaktadır. Camdaki Kız dizisinde Hayri rolüyle yer alan oyuncu büyük bir beğeni toplamaktadır. Başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığı hayatı ve yer aldığı yapımlara karşı merak uyandırmaktadır. Özel hayatından pek fazla söz etmeyen oyuncunun evli olduğu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıkmıştır. Fatma Ceylan ile evli olan oyuncunun 1 yaşında oğlu vardır.
09 Şub 2022 - 11:47 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.