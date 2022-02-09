Adı Sevgi Dizisinin Çekildiği Yer ve Mekanlar Merak Uyandırdı! Sevgi Dizisi Nerede Çekiliyor, Sevgi Dizisi Uyarlama Mı?
ATV ekranlarında başlayan ve ismi Okul Yolunda olan dizinin ismi bir süre sonra değişti. Okul Yolunda dizisinin ismi Adı Sevgi olarak değişti. Dizileriyle insanları ekranlara kilitleyen ATV Adı Sevgi dizisiyle de konuşulmaya başlamıştır. Sizde Adı Sevgi dizisi ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
ATV ekranlarında başlayan ve ismi Okul Yolunda olan dizinin ismi bir süre sonra değişti. Okul Yolunda dizisinin ismi Adı Sevgi olarak değişti. Dizileriyle insanları ekranlara kilitleyen ATV Adı Sevgi dizisiyle de konuşulmaya başlamıştır. Tanıtımı yapılan dizinin çekimleri henüz başlamamıştır. Oyuncularının titizlikle seçildiği dizinin çekim mekanları ve gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra çekimler başlayacaktır. Dizinin yönetmeni Sadullah Celen’dir. Dizinin başrollerini Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş paylaşmaktadır. Yunus Emre Yıldırımer Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin en çok konuşulan karakterlerinden biriydi. Gizem Güneş ise adını Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle duyurmuş güzel ve yetenekli bir oyuncudur. Dizi toplumsal olayları konu edindiği için kurgu mu gerçekli mi ikilemi arasında kalan insanlar merakla bu soruyu sormaktadır.
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09 Şub 2022 - 11:49 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.