Adı Sevgi Dizisinin Çekildiği Yer ve Mekanlar Merak Uyandırdı! Sevgi Dizisi Nerede Çekiliyor, Sevgi Dizisi Uyarlama Mı?

ATV ekranlarında başlayan ve ismi Okul Yolunda olan dizinin ismi bir süre sonra değişti. Okul Yolunda dizisinin ismi Adı Sevgi olarak değişti. Dizileriyle insanları ekranlara kilitleyen ATV Adı Sevgi dizisiyle de konuşulmaya başlamıştır. Tanıtımı yapılan dizinin çekimleri henüz başlamamıştır. Oyuncularının titizlikle seçildiği dizinin çekim mekanları ve gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra çekimler başlayacaktır. Dizinin yönetmeni Sadullah Celen’dir. Dizinin başrollerini Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş paylaşmaktadır. Yunus Emre Yıldırımer Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin en çok konuşulan karakterlerinden biriydi. Gizem Güneş ise adını Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle duyurmuş güzel ve yetenekli bir oyuncudur. Dizi toplumsal olayları konu edindiği için kurgu mu gerçekli mi ikilemi arasında kalan insanlar merakla bu soruyu sormaktadır.



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