- 09 Şub 2022 - 11:49 G: 09 Şub 2022 - 11:54

Adı Sevgi Dizisinin Çekildiği Yer ve Mekanlar Merak Uyandırdı! Sevgi Dizisi Nerede Çekiliyor, Sevgi Dizisi Uyarlama Mı?

ATV ekranlarında başlayan ve ismi Okul Yolunda olan dizinin ismi bir süre sonra değişti. Okul Yolunda dizisinin ismi Adı Sevgi olarak değişti. Dizileriyle insanları ekranlara kilitleyen ATV Adı Sevgi dizisiyle de konuşulmaya başlamıştır. Sizde Adı Sevgi dizisi ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

ATV ekranlarında başlayan ve ismi Okul Yolunda olan dizinin ismi bir süre sonra değişti. Okul Yolunda dizisinin ismi Adı Sevgi olarak değişti. Dizileriyle insanları ekranlara kilitleyen ATV Adı Sevgi dizisiyle de konuşulmaya başlamıştır. Tanıtımı yapılan dizinin çekimleri henüz başlamamıştır. Oyuncularının titizlikle seçildiği dizinin çekim mekanları ve gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra çekimler başlayacaktır. Dizinin yönetmeni Sadullah Celen’dir. Dizinin başrollerini Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş paylaşmaktadır. Yunus Emre Yıldırımer Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin en çok konuşulan karakterlerinden biriydi. Gizem Güneş ise adını Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle duyurmuş güzel ve yetenekli bir oyuncudur. Dizi toplumsal olayları konu edindiği için kurgu mu gerçekli mi ikilemi arasında kalan insanlar merakla bu soruyu sormaktadır.


Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

09 Şub 2022 - 11:49 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masumlar Apartmanı Dizisinde Yatak Sahnesi Delirtti! Öyle Bir Konuşma Geçti Ki, Sinirler Zıpladı! “Bunları İzlemek İstemiyoruz” mask
Masumlar Apartmanı Dizisinde Yatak Sahnesi Delirtti! Öyle Bir Konuşma Geçti Ki, Sinirler Zıpladı! “Bunları İzlemek İstemiyoruz”
Survivor All-Star 20. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 9 Şubat 2022 İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 20. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 9 Şubat 2022 İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Destan 10. Bölümü 2022 Full İzle! 8 Şubat 2022 Destan 10. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Destan 10. Bölümü 2022 Full İzle! 8 Şubat 2022 Destan 10. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Evlilik Hakkında Her Şey Yeni Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak? Evlilik Hakkında Her Şey 18. Bölüm Fragmanı mask
Evlilik Hakkında Her Şey Yeni Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak? Evlilik Hakkında Her Şey 18. Bölüm Fragmanı
Masumlar Apartmanı 57. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 8 Şubat 2022 57. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Masumlar Apartmanı 57. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 8 Şubat 2022 57. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisine Görülmemiş Tepki! O Sahneyle Seyirciyi Korkuttu, Aklı İle Oynandı!, Bu Hata Reytingleri Düşürebilir ve Final Getirir? mask
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisine Görülmemiş Tepki! O Sahneyle Seyirciyi Korkuttu, Aklı İle Oynandı!, Bu Hata Reytingleri Düşürebilir ve Final Getirir?
Kardeşlerim Dizisi Kadir’den Sonra Eskisi Gibi Olamadı! Artık Final Olsa da Olur! Seyirci Tüm Ümidini Kesti, Senariste Tepkiler Gırla Geliyor! mask
Kardeşlerim Dizisi Kadir’den Sonra Eskisi Gibi Olamadı! Artık Final Olsa da Olur! Seyirci Tüm Ümidini Kesti, Senariste Tepkiler Gırla Geliyor!
Gönül Dağı Dizisinde Yaprak Dökümü, Herkes Veda Ediyor! Büyük Aşka Gölge Düştü, Bu Ayrılıklar Finali Getirir! Son Darbe Bir Kez Daha İndi… mask
Gönül Dağı Dizisinde Yaprak Dökümü, Herkes Veda Ediyor! Büyük Aşka Gölge Düştü, Bu Ayrılıklar Finali Getirir! Son Darbe Bir Kez Daha İndi…
Masumlar Apartmanı Dizisinde Kriz Çıktı! Başrol Ayrılığı Tozu Dumana Kattı, Kimsenin Aklından Geçmemişti, Mezar Detayı Şok Etti! mask
Masumlar Apartmanı Dizisinde Kriz Çıktı! Başrol Ayrılığı Tozu Dumana Kattı, Kimsenin Aklından Geçmemişti, Mezar Detayı Şok Etti!
Kuruluş Osman Dizisi El Değiştiriyor! Burak Özçivit Yerine Oktay Kaynarca… Anlaşma Tamamlandı, Osman Bey Ölüyor Mu? mask
Kuruluş Osman Dizisi El Değiştiriyor! Burak Özçivit Yerine Oktay Kaynarca… Anlaşma Tamamlandı, Osman Bey Ölüyor Mu?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Üç Kuruş'un Oktay'ı Civan Canova Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Babası Kartal Tibet İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Meğer mask
Üç Kuruş'un Oktay'ı Civan Canova Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Babası Kartal Tibet İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Meğer
Cihangir Ceyhan Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Cihangir Ceyhan Kimdir Aslen Nerelidir, Evli Mi? mask
Cihangir Ceyhan Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Cihangir Ceyhan Kimdir Aslen Nerelidir, Evli Mi?
Nihan Büyükağaç Bakın Kaç Yaşında! Duyan şaştı kaldı!  Nihan Büyükağaç Kimdir Aslen Nerelidir, Sevgilisi Var Mı? mask
Nihan Büyükağaç Bakın Kaç Yaşında! Duyan şaştı kaldı!  Nihan Büyükağaç Kimdir Aslen Nerelidir, Sevgilisi Var Mı?
Nilgün Belgün Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı Partneri Bekir Aksoy İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti Meğer mask
Nilgün Belgün Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı Partneri Bekir Aksoy İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti Meğer
Hande Erçel Yürekleri Sızım Sızım Sızlatan Açıklama! 3 Yıl Geçti Ama Acısı İlk Günkü Gibi… Hüngür Hüngür Ağlattı! “Hiç Kapanmayacak…” mask
Hande Erçel Yürekleri Sızım Sızım Sızlatan Açıklama! 3 Yıl Geçti Ama Acısı İlk Günkü Gibi… Hüngür Hüngür Ağlattı! “Hiç Kapanmayacak…”
Masterchef Pelin Zaman Minileri Çekti, Fizik Şov Yaptı! Danilo Şefle Aşk İddialarına “Evet Aşk Var…” Demişti; Son Hali Şok Etti! mask
Masterchef Pelin Zaman Minileri Çekti, Fizik Şov Yaptı! Danilo Şefle Aşk İddialarına “Evet Aşk Var…” Demişti; Son Hali Şok Etti!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status