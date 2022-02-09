Yunus Emre Yıldırımer Bakın Kaç Yaşında! Duyan şaştı kaldı! Yunus Emre Yıldırımer Kimdir, Aslen Nerelidir, Sevgilisi Var Mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan Yunus Emre Yıldırımer son dönemlerin en popüler oyuncularından biri olmuştur. Dizide Alparslan Çakırbeyli karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu genç yaşlarından beri tiyatro, dizi ve sinema oyunculuğu yapmıştır. Sizde Yunus Emre Yıldırımer ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan Yunus Emre Yıldırımer son dönemlerin en popüler oyuncularından biri olmuştur. Dizide Alparslan Çakırbeyli karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu genç yaşlarından beri tiyatro, dizi ve sinema oyunculuğu yapmıştır. Başarılı oyunculuğu sayesinde merak konusu haline gelmiştir. Oynadığı diziler ve filmlerin yanı sıra oyuncunun özel hayatı ve eğitim hayatı sıklıkla merak edilmektedir. Melisa Özge Yıldırımer ile evli olan Yunus Emre Yıldırımer bir erkek çocuğu babasıdır. Oyuncunun oğlunun ismi Doğu’dur. Bir kız kardeşi ve bir tane abisi vardır.
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09 Şub 2022 - 11:53 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.