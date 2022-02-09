Yunus Emre Yıldırımer Bakın Kaç Yaşında! Duyan şaştı kaldı! Yunus Emre Yıldırımer Kimdir, Aslen Nerelidir, Sevgilisi Var Mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan Yunus Emre Yıldırımer son dönemlerin en popüler oyuncularından biri olmuştur. Dizide Alparslan Çakırbeyli karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu genç yaşlarından beri tiyatro, dizi ve sinema oyunculuğu yapmıştır. Başarılı oyunculuğu sayesinde merak konusu haline gelmiştir. Oynadığı diziler ve filmlerin yanı sıra oyuncunun özel hayatı ve eğitim hayatı sıklıkla merak edilmektedir. Melisa Özge Yıldırımer ile evli olan Yunus Emre Yıldırımer bir erkek çocuğu babasıdır. Oyuncunun oğlunun ismi Doğu’dur. Bir kız kardeşi ve bir tane abisi vardır.



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