Reyhan Asena Keskinci Bakın Kaç Yaşında! Duyan şaştı kaldı!  Reyhan Asena Keskinci Kimdir Aslen Nerelidir, Sevgilisi Var Mı?

2007 yılında Fox Tv’de yayınlanan Bez Bebek dizisinde rol alan Reyhan Asena Keskinci’nin son hali görenleri hayli şaşkınlığa uğratmıştır. Bez Bebek dizisinde Yağmur karakteriyle tanınan güzel oyuncu birçok dizi ve sinema filminde yer almıştır. 2001 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Çocuk oyuncu olarak hafızalarda yer edinen Asena Keskinci’nin son hali sevenlerini hayrete düşürmüştür. Hayranları tarafından en çok merak edilen konu ise sevgilisinin olup olmamasıdır. Adı son dönemlerde Yiğit Efe Yazar ile duyulsa da kesin bir bilgi değildir.