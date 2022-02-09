Ankara'nın En İyi Hamburgercisi 2022 Merak Uyandırdı! Ankara Bölgesindeki En İyi Hamburger Mekanların Listesi ve Adresleri…

Eskiden ulaşılması oldukça zor olan hamburger artık günümüzde herkesin ulaşabileceği bir hale gelmiştir. Zincir hamburger markalarının yanı sıra yeni nesil birçok hamburgerci açılmıştır. Sadece çocuklar için değil yetişkinler için de çeşitli özelliklerde ve lezzetlerde hamburgerler yapılmaktadır.

Köfteli, tavuklu ve vegan olmak üzere sınırsız çeşidi bulunan hamburger baharatlı ekmekler ve çeşitli çeşnilerle süslenmektedir. Ankara’da ikamet edip mutlaka hamburgerinin tadılması gereken birçok kafe ve restoran bulunmaktadır.

1 - Burgermake

Çamlıca, Çamlıca Mh. Anadolu Blv Timko İş Merkezleri Sk Çamlıca Anadolu Bulvarı No:2 D:E20-Blok, 06200 Yenimahalle/Ankara, Türkiye

2 - Food. Homemade Burger Eryaman

Rada Life, Eryaman Doğa Koleji Yanı, 269 Ertuğrul Bey Caddesi, XJHG+8F Etimesgut, Ankara, 06824 Etimesgut/Ankara, Türkiye

3 - RePUBlicofBURGER

Yaşamkent, Gözüm Park Yasammerkezi, 3296. Cd, 06810 Çankaya/Ankara, Türkiye

4 - ALOHA BURGER

Kavaklıdere, Bestekar Cd No:4 D:b, 06680 Çankaya/Ankara, Türkiye

5 - Space Burger | Cafe

Gazi, Şenol Cd. NO:114/A, 06560 Yenimahalle/Ankara, Türkiye

6 - Unique Burgers

Bahçelievler, Prof. Muammer Aksoy Cd 7-A, 06450 Çankaya/Ankara, Türkiye

7 - Oburiks burger

Emek Mahallesi Bişkek Caddesi, 53. Sk. no:1/c, 06480 Çankaya/Ankara, Türkiye

8 - Ratu Burger House

Güvenevler, Hoşdere Cd. No.51 D:C, 06690 Çankaya/Ankara, Türkiye

9 - Legend Franco Burger's

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah., 2902. Sk. Sarnıç park avm 7/2, 06810 çankaya/Çankaya/Ankara, Türkiye

10 - HMBRGR Bahçelievler

Bahçelievler, Azerbaycan Cd. No:7, 06490 Çankaya/Ankara, Türkiye

11 - Fess Burger

Oğuzlar, 1387. Sk. 2-1 D:C, 06520 Çankaya/Ankara, Türkiye

12 - Burgermake Etlik

Emrah, Gen. Dr. Tevfik Sağlam Cd No:70/A, 06010 Keçiören/Ankara, Türkiye

13 - Barn Express Burger

Sancak, 509. Sk. No: 19/A, 06550 Çankaya/Ankara, Türkiye

14 - BIGBANG BURGER - Bestekar

Remzi Oğuz Arık, Bestekar Cd No:49 D:B, 06680 Çankaya/Ankara, Türkiye

15 - Burgerdinho

Aziziye, Cinnah Cd. No:82, 06690 Çankaya/Ankara, Türkiye

16 - Big Bang Burger

Çamlıca Mahallesi İstanbul Yolu - Çiftlik Kavşağı Total Benzinlik İçi (Honda Efe Plaza Yanı, 06200 Yenimahalle/Ankara, Türkiye

17 - HAMBUGA Kasap Burger

Balgat, Ceyhun Atuf Kansu Caddesi, 1383. Sk. No:4/B, 06520 Çankaya/Ankara, Türkiye

18 - EkskaliBurger Batikent

Akkent Paradise Garden Cadde Dükkanlar, Turgut Özal Mahallesi 1949. Cadde, Batıkent Yolu No:15, 06370 Yenimahalle/Ankara, Türkiye

19 - Jimmy The Burger

Yukarı Bahçelievler, Azerbaycan Cd. No:129, 06490 Çankaya/Ankara, Türkiye

20 - Bigbang Burger Maidan Avm

Mustafa Kemal, Söğütözü, 2118. Cd. No:183 D:No:4 182, 06510 Ankara, Türkiye