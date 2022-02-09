Ankara'nın En İyi Hamburgercisi 2022 Merak Uyandırdı! Ankara Bölgesindeki En İyi Hamburger Mekanların Listesi ve Adresleri…
Eskiden ulaşılması oldukça zor olan hamburger artık günümüzde herkesin ulaşabileceği bir hale gelmiştir. Zincir hamburger markalarının yanı sıra yeni nesil birçok hamburgerci açılmıştır. Sadece çocuklar için değil yetişkinler için de çeşitli özelliklerde ve lezzetlerde hamburgerler yapılmaktadır. Sizde Ankara'da hamburger yemek ve en iyisini bulmak istiyorsanız işte size detaylar...
Eskiden ulaşılması oldukça zor olan hamburger artık günümüzde herkesin ulaşabileceği bir hale gelmiştir. Zincir hamburger markalarının yanı sıra yeni nesil birçok hamburgerci açılmıştır. Sadece çocuklar için değil yetişkinler için de çeşitli özelliklerde ve lezzetlerde hamburgerler yapılmaktadır.
Köfteli, tavuklu ve vegan olmak üzere sınırsız çeşidi bulunan hamburger baharatlı ekmekler ve çeşitli çeşnilerle süslenmektedir. Ankara’da ikamet edip mutlaka hamburgerinin tadılması gereken birçok kafe ve restoran bulunmaktadır.
1 - Burgermake
Çamlıca, Çamlıca Mh. Anadolu Blv Timko İş Merkezleri Sk Çamlıca Anadolu Bulvarı No:2 D:E20-Blok, 06200 Yenimahalle/Ankara, Türkiye
2 - Food. Homemade Burger Eryaman
Rada Life, Eryaman Doğa Koleji Yanı, 269 Ertuğrul Bey Caddesi, XJHG+8F Etimesgut, Ankara, 06824 Etimesgut/Ankara, Türkiye
3 - RePUBlicofBURGER
Yaşamkent, Gözüm Park Yasammerkezi, 3296. Cd, 06810 Çankaya/Ankara, Türkiye
4 - ALOHA BURGER
Kavaklıdere, Bestekar Cd No:4 D:b, 06680 Çankaya/Ankara, Türkiye
5 - Space Burger | Cafe
Gazi, Şenol Cd. NO:114/A, 06560 Yenimahalle/Ankara, Türkiye
6 - Unique Burgers
Bahçelievler, Prof. Muammer Aksoy Cd 7-A, 06450 Çankaya/Ankara, Türkiye
7 - Oburiks burger
Emek Mahallesi Bişkek Caddesi, 53. Sk. no:1/c, 06480 Çankaya/Ankara, Türkiye
8 - Ratu Burger House
Güvenevler, Hoşdere Cd. No.51 D:C, 06690 Çankaya/Ankara, Türkiye
9 - Legend Franco Burger's
Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah., 2902. Sk. Sarnıç park avm 7/2, 06810 çankaya/Çankaya/Ankara, Türkiye
10 - HMBRGR Bahçelievler
Bahçelievler, Azerbaycan Cd. No:7, 06490 Çankaya/Ankara, Türkiye
11 - Fess Burger
Oğuzlar, 1387. Sk. 2-1 D:C, 06520 Çankaya/Ankara, Türkiye
12 - Burgermake Etlik
Emrah, Gen. Dr. Tevfik Sağlam Cd No:70/A, 06010 Keçiören/Ankara, Türkiye
13 - Barn Express Burger
Sancak, 509. Sk. No: 19/A, 06550 Çankaya/Ankara, Türkiye
14 - BIGBANG BURGER - Bestekar
Remzi Oğuz Arık, Bestekar Cd No:49 D:B, 06680 Çankaya/Ankara, Türkiye
15 - Burgerdinho
Aziziye, Cinnah Cd. No:82, 06690 Çankaya/Ankara, Türkiye
16 - Big Bang Burger
Çamlıca Mahallesi İstanbul Yolu - Çiftlik Kavşağı Total Benzinlik İçi (Honda Efe Plaza Yanı, 06200 Yenimahalle/Ankara, Türkiye
17 - HAMBUGA Kasap Burger
Balgat, Ceyhun Atuf Kansu Caddesi, 1383. Sk. No:4/B, 06520 Çankaya/Ankara, Türkiye
18 - EkskaliBurger Batikent
Akkent Paradise Garden Cadde Dükkanlar, Turgut Özal Mahallesi 1949. Cadde, Batıkent Yolu No:15, 06370 Yenimahalle/Ankara, Türkiye
19 - Jimmy The Burger
Yukarı Bahçelievler, Azerbaycan Cd. No:129, 06490 Çankaya/Ankara, Türkiye
20 - Bigbang Burger Maidan Avm
Mustafa Kemal, Söğütözü, 2118. Cd. No:183 D:No:4 182, 06510 Ankara, Türkiye
09 Şub 2022 - 12:07 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.