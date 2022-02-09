Gizem Güneş Bakın Kaç Yaşında! Duyan şaştı kaldı! Gizem Güneş Kimdir, Aslen Nerelidir, Sevgilisi Var Mı?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle sevilen ve birçok insan tarafından merak edilen Gizem Güneş birçok dizide rol almıştır. Küçük yaşlardan beri ekranlarda yer alan güzel oyuncu ilk kamera önü oyunculuğunu Binbir Gece dizisiyle gerçekleştirmiştir. Sizde Gizem Güneş ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle sevilen ve birçok insan tarafından merak edilen Gizem Güneş birçok dizide rol almıştır. Küçük yaşlardan beri ekranlarda yer alan güzel oyuncu ilk kamera önü oyunculuğunu Binbir Gece dizisiyle gerçekleştirmiştir. Hem güzelliği hem de yeteneğiyle hakkında pek çok merak edilen soru bulunmaktadır. Gizem Güneş kimdir? Boyu ve kilosu kaçtır? Nerelidir? Eğitim durumu nasıldır? Hangi dizilerde rol almıştır? Sosyal medya hesabı var mıdır? Kaç takipçisi vardır gibi birçok sorunun cevabını burada bulabilirsiniz.
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09 Şub 2022 - 12:13 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.