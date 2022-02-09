Survivor’da Can Ciğer Takım Birbirine Girdi! Acun Ilıcalı İlk Diskalifiye Kararını Açıkladı! Küfür ve Hakarete Daha Fazla Dayanamadı! İpler Çekildi…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da can ciğer olarak bilinen takım birbirine girdi. Acun Ilıcalı ise bu duruma daha fazla dayanamayarak; ilk diskalifiye kararını açıkladı. Küfür ve hakarete daha fazla dayamayan Acun Ilıcalı, ipleri çekti. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise sosyal medyayı salladı! Acun Ilıcalı’nın kararı ise…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Gönüllüler ve Ünlüler takımı ödül oyunu için büyük bir rekabete girmişti. En iyilere kalan yarışmanın kazananı ise Gönüllüler takımı olmuştu. Gönüllüler takımında çıkan skandal kavga ise dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.