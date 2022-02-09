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09 Şub 2022 - 12:07

Survivor’da Can Ciğer Takım Birbirine Girdi! Acun Ilıcalı İlk Diskalifiye Kararını Açıkladı! Küfür ve Hakarete Daha Fazla Dayanamadı! İpler Çekildi…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da can ciğer olarak bilinen takım birbirine girdi. Acun Ilıcalı ise bu duruma daha fazla dayanamayarak; ilk diskalifiye kararını açıkladı. Küfür ve hakarete daha fazla dayamayan Acun Ilıcalı, ipleri çekti. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise sosyal medyayı salladı! Acun Ilıcalı’nın kararı ise…