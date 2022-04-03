Survivor Gizem Memiç Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Reyhan Gizem Memiç Kimdir Aslen Nerelidir, Evli Mı, Eşi Kimdir?

Survivor All Star 2022 sezonunun oyuncuları arasında yer alan Gizem Memiç, yarışmaya yedek kategorilerinden dahil olmuştur. Daha önce 2016 yılında Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında gönüllüler takımında yarışan Gizem Memiç yarışmada büyük bir başarı kaydetmiştir.

2022 yılında en iyiler ile oluşturulan yeni kadroya dahil olan Gizem Memiç kimsenin bilmediği bir özelliğiyle insanları hayrete düşürdü. Gizem Memiç’in 2010 Miss Turkey seçildiği ortaya çıkmıştır. Üstelik bu yarışmada rakibi Serenay Sarıkaya’dır. Memiç Serenay Sarıkaya’yı geride bırakarak 2010 yılının en güzel kadını seçilmiştir.



Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...