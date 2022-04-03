Survivor Gizem Memiç Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Reyhan Gizem Memiç Kimdir Aslen Nerelidir, Evli Mı, Eşi Kimdir?
Survivor All Star 2022 sezonunun oyuncuları arasında yer alan Gizem Memiç, yarışmaya yedek kategorilerinden dahil olmuştur. Daha önce 2016 yılında Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında gönüllüler takımında yarışan Gizem Memiç ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Survivor All Star 2022 sezonunun oyuncuları arasında yer alan Gizem Memiç, yarışmaya yedek kategorilerinden dahil olmuştur. Daha önce 2016 yılında Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında gönüllüler takımında yarışan Gizem Memiç yarışmada büyük bir başarı kaydetmiştir.
2022 yılında en iyiler ile oluşturulan yeni kadroya dahil olan Gizem Memiç kimsenin bilmediği bir özelliğiyle insanları hayrete düşürdü. Gizem Memiç’in 2010 Miss Turkey seçildiği ortaya çıkmıştır. Üstelik bu yarışmada rakibi Serenay Sarıkaya’dır. Memiç Serenay Sarıkaya’yı geride bırakarak 2010 yılının en güzel kadını seçilmiştir.
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03 Nis 2022 - 23:28 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.