- 23 Mar 2022 - 21:28

Fulden Uras'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Fulden Uras’ın mesleği nedir, aslen nerelidir?

Geçtiğimiz günlerde futbolcu eşi Özer Hurmacı tarafından darp edilen Mihriban Hurmacı’ya verdiği destek ile adından sıkça söz ettiren Fulden Uras ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Geçtiğimiz günlerde futbolcu eşi Özer Hurmacı tarafından darp edilen Mihriban Hurmacı’ya verdiği destek ile adından sıkça söz ettiren Fulden Uras, daha sonra kendi Instagram hesabı aracılığı ile yapmış olduğu paylaşımda sevenlerini üzecek bir haber verdi.

Daha önce bağırsak kanserine yakalanmış olan Fulden Uras, Instagram hesabı aracılığı ile yapmış olduğu paylaşımda tekrar kansere yakalandığını açıkladı. Bu sefer meme kanserine yakalanmış olduğunu bildiren Fulden Uras, vermiş olduğu bu haber ile sevenlerinin üzülmesine sebep oldu. Dakikalar içerisinde binler kişinin duasını ve desteğini alan Fulden Uras ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Sosyal medya kullanıcıları Fulden Uras’ın asıl mesleğini, nereli olduğunu ve hayatına dair diğer ayrıntıları merak ettiler.


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23 Mar 2022 - 21:28 - Magazin

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