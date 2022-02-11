- 11 Şub 2022 - 18:28 G: 11 Şub 2022 - 18:44

Gönül Dağı Dizisi Final Oluyor! O Ayrılık Akılları Yerinden Etti, Üzeri Karalandı! Öyle Bir İsimle Anılmaya Başladı Ki… “Yok Artık”

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde Ramazan ve Asuman’ın büyük aşkı sonsuza kadar bitti! Yayınlanan fragmanla birlikte Ramazan’ın yeni aşkı da ortaya çıkmıştı. Asuman’ın Ramazan hakkında gördüğü gerçek ise dengeleri değiştirdi. Bir bakanın bir daha baktığı çiftin ayrılık sebebi ise dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde; Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümünde hem mutluluğu, hem üzüntüyü yaşatan Gönül Dağı dizisinde Ramazan’ın yeni aşkı ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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11 Şub 2022 - 18:28 Ankara- Yaşam

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