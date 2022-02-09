Survivor’da Aşk Buluşmasına Acun Ilıcalı İzni! İkiliyi Öyle Bir Yerde Bir Araya Getirdi Ki, Neredeyse Öpüşeceklerdi! Ada Bunu Konuşuyor…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da aşk buluşmasına Acun Ilıcalı’nın izin verdiği gündeme bomba gibi düştü. İkiliyi bir araya getiren ve günler sonra buluşturan Acun Ilıcalı, samimi konuşmaları ekranlara taşımıştı. Dominik Ada’sı bu olayı konuşurken; birçok kişi ise öpüşeceklerini dile getirmişti.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında Mert ve Sude arasındaki aşk krizi patlak vermişti. Nisa ve Ogeday gizli aşkın arkasında Makbule Şakalakoğlu olduğunu da açıklamıştı. Bu durum sonrasında Mert ve Sude arasında büyük bir tartışma çıkmıştı. Şimdi ise buluşmanın perde arkası ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.