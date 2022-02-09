Survivor’da Aşk Buluşmasına Acun Ilıcalı İzni! İkiliyi Öyle Bir Yerde Bir Araya Getirdi Ki, Neredeyse Öpüşeceklerdi! Ada Bunu Konuşuyor…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında Mert ve Sude arasındaki aşk krizi patlak vermişti. Nisa ve Ogeday gizli aşkın arkasında Makbule Şakalakoğlu olduğunu da açıklamıştı. Bu durum sonrasında Mert ve Sude arasında büyük bir tartışma çıkmıştı. Şimdi ise buluşmanın perde arkası ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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