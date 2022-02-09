Survivor All Star’da Skandal Kaza! Canından Oluyordu, Kanlar İçerisinde Kaldı! Tarih Böylesini Yazmadı, Doktor Bile Çaresiz Kaldı!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal bir kaza yaşandı! Canından olan yarışmacı, kanlar içerisinde yerde kaldı. Survivor tarihi böyle bir şeye şahit olmazken; doktorun bile çaresiz kaldığı konuşulurken; seyirciyi sinirden hoplatacak bir durum yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Gönüllüler ve Ünlüler takımı arasında kıyasıya geçen mücadelenin kazananı ise Gönüllüler takımı olmuştu. Ödüle kavuşarak karınlarını doyuran Gönüllüler Takımı, iç savaşa da girmişti. Yarışmada Yunus Emre ve Ogeday tartışması bir anda Hikmet ve Yunus Emre kavgasına dönüşmüştü. İkili arasında küfürler havada uçuşurken tartışmanın çok can alıcı bir hale gelmesi ise Acun Ilıcalı tarafından sert yorumlara neden olmuştu! Peki, Survivor’da neredeyse canından olacak yarışmacı kim?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.