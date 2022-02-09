- 09 Şub 2022 - 14:47 G: 09 Şub 2022 - 14:51

Hande Erçel ve Kerem Bürsin Birbirine Girecek! Öyle Bir İsimle Görüntülendi Ki, Bitmediyse Bile Bitecek! Eski Sevgili Krizi…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin iddialara göre büyük kavga edecek! Erçel’in o isimle görüntülenmesi, bitmediyse bile ilişkilerinin biteceğine yorumlandı. Çift daha önce Demet Özdemir krizinden dolayı ilişkilerini bitirme kararı almıştı; şimdi ise eski sevgili krizi yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

FOX TV ekranlarında yer alan Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, ikinci sezon başlamadan hemen önce sevgili olmuşlardı. İkilinin Maldivler tatili ilişkinin başladığını gösterirken; doludizgin bir aşk yaşadıklarını da itiraf etmişlerdi. Sevilerek takip ikili kısa bir süre önce ilişkilerini resmen bitirmişti. Şimdi ise Erçel öyle bir isimle görüntülendi ki…

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09 Şub 2022 - 14:47 Ankara- Yaşam

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