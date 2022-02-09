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09 Şub 2022 - 14:47

Hande Erçel ve Kerem Bürsin Birbirine Girecek! Öyle Bir İsimle Görüntülendi Ki, Bitmediyse Bile Bitecek! Eski Sevgili Krizi…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin iddialara göre büyük kavga edecek! Erçel’in o isimle görüntülenmesi, bitmediyse bile ilişkilerinin biteceğine yorumlandı. Çift daha önce Demet Özdemir krizinden dolayı ilişkilerini bitirme kararı almıştı; şimdi ise eski sevgili krizi yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…