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09 Şub 2022 - 15:12

Survivor Nisa’ya Torpil Şoku! O Görsel Her Şeyi İfşa Etti, Acun Ilıcalı Devreye Girecek! Diskalifiye Edilmesi İçin İmzalar Toplanmaya Başlandı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Nisa Bölükbaşı’ya torpil şoku! Adada çıkan görsel, her şeyin ifşa olmasına neden oldu. Acun Ilıcalı’nın devreye gireceği konuşulurken; seyirciler ise imza toplamaya başladı! Diskalifiye edilmesi istenen Nisa Bölükbaşı’nın torpil krizi her şeyi ortaya çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…