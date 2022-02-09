Survivor Nisa’ya Torpil Şoku! O Görsel Her Şeyi İfşa Etti, Acun Ilıcalı Devreye Girecek! Diskalifiye Edilmesi İçin İmzalar Toplanmaya Başlandı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Nisa Bölükbaşı’ya torpil şoku! Adada çıkan görsel, her şeyin ifşa olmasına neden oldu. Acun Ilıcalı’nın devreye gireceği konuşulurken; seyirciler ise imza toplamaya başladı! Diskalifiye edilmesi istenen Nisa Bölükbaşı’nın torpil krizi her şeyi ortaya çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Sevilerek takip edilen Survivor yarışmasında ödül oyunu için kıyasıya mücadele eden Gönüllüler ve Ünlüler takımı seyircileri ekranlara kilitlemişti. Gönüllüler takımında bulunan Nisa Bölükbaşı’nın torpil krizi ise çok fena patlak verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.