- 09 Şub 2022 - 15:12 G: 09 Şub 2022 - 15:16

Survivor Nisa’ya Torpil Şoku! O Görsel Her Şeyi İfşa Etti, Acun Ilıcalı Devreye Girecek! Diskalifiye Edilmesi İçin İmzalar Toplanmaya Başlandı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Nisa Bölükbaşı’ya torpil şoku! Adada çıkan görsel, her şeyin ifşa olmasına neden oldu. Acun Ilıcalı’nın devreye gireceği konuşulurken; seyirciler ise imza toplamaya başladı! Diskalifiye edilmesi istenen Nisa Bölükbaşı’nın torpil krizi her şeyi ortaya çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Sevilerek takip edilen Survivor yarışmasında ödül oyunu için kıyasıya mücadele eden Gönüllüler ve Ünlüler takımı seyircileri ekranlara kilitlemişti. Gönüllüler takımında bulunan Nisa Bölükbaşı’nın torpil krizi ise çok fena patlak verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

09 Şub 2022 - 15:12 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Birbirine Girecek! Öyle Bir İsimle Görüntülendi Ki, Bitmediyse Bile Bitecek! Eski Sevgili Krizi… mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Birbirine Girecek! Öyle Bir İsimle Görüntülendi Ki, Bitmediyse Bile Bitecek! Eski Sevgili Krizi…
Seren Serengil’e Tepki Yağıyor! Daha Dün Ölümden Dönmüştü, Bugün Yaptıkları Çıldırttı! “Yok Artık” Sosyal Medya Yıkıldı! mask
Seren Serengil’e Tepki Yağıyor! Daha Dün Ölümden Dönmüştü, Bugün Yaptıkları Çıldırttı! “Yok Artık” Sosyal Medya Yıkıldı!
Survivor All Star’da Skandal Kaza! Canından Oluyordu, Kanlar İçerisinde Kaldı! Tarih Böylesini Yazmadı, Doktor Bile Çaresiz Kaldı! mask
Survivor All Star’da Skandal Kaza! Canından Oluyordu, Kanlar İçerisinde Kaldı! Tarih Böylesini Yazmadı, Doktor Bile Çaresiz Kaldı!
Arka Sokaklar Dizisinden Engin Gidiyor, Ali Komiser Geliyor! Öyle Bir Karar Çıktı Ki, Dengeler Alt Üst Oldu! Anlaşma Tamamlandı… mask
Arka Sokaklar Dizisinden Engin Gidiyor, Ali Komiser Geliyor! Öyle Bir Karar Çıktı Ki, Dengeler Alt Üst Oldu! Anlaşma Tamamlandı…
Fulden Uras bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Fulden Uras’ın mesleği nedir, aslen nerelidir? mask
Fulden Uras bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Fulden Uras’ın mesleği nedir, aslen nerelidir?
Gizem Güneş Bakın Kaç Yaşında! Duyan şaştı kaldı!  Gizem Güneş Kimdir, Aslen Nerelidir, Sevgilisi Var Mı? mask
Gizem Güneş Bakın Kaç Yaşında! Duyan şaştı kaldı!  Gizem Güneş Kimdir, Aslen Nerelidir, Sevgilisi Var Mı?
Yunus Emre Yıldırımer Bakın Kaç Yaşında! Duyan şaştı kaldı! Yunus Emre Yıldırımer Kimdir, Aslen Nerelidir, Sevgilisi Var Mı? mask
Yunus Emre Yıldırımer Bakın Kaç Yaşında! Duyan şaştı kaldı! Yunus Emre Yıldırımer Kimdir, Aslen Nerelidir, Sevgilisi Var Mı?
Reyhan Asena Keskinci Bakın Kaç Yaşında! Duyan şaştı kaldı!  Reyhan Asena Keskinci Kimdir Aslen Nerelidir, Sevgilisi Var Mı? mask
Reyhan Asena Keskinci Bakın Kaç Yaşında! Duyan şaştı kaldı!  Reyhan Asena Keskinci Kimdir Aslen Nerelidir, Sevgilisi Var Mı?
Cihangir Ceyhan Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Cihangir Ceyhan Kimdir Aslen Nerelidir, Evli Mi? mask
Cihangir Ceyhan Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Cihangir Ceyhan Kimdir Aslen Nerelidir, Evli Mi?
Nihan Büyükağaç Bakın Kaç Yaşında! Duyan şaştı kaldı! Nihan Büyükağaç Kimdir Aslen Nerelidir, Sevgilisi Var Mı? mask
Nihan Büyükağaç Bakın Kaç Yaşında! Duyan şaştı kaldı! Nihan Büyükağaç Kimdir Aslen Nerelidir, Sevgilisi Var Mı?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Birbirine Girecek! Öyle Bir İsimle Görüntülendi Ki, Bitmediyse Bile Bitecek! Eski Sevgili Krizi… mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Birbirine Girecek! Öyle Bir İsimle Görüntülendi Ki, Bitmediyse Bile Bitecek! Eski Sevgili Krizi…
Seren Serengil’e Tepki Yağıyor! Daha Dün Ölümden Dönmüştü, Bugün Yaptıkları Çıldırttı! “Yok Artık” Sosyal Medya Yıkıldı! mask
Seren Serengil’e Tepki Yağıyor! Daha Dün Ölümden Dönmüştü, Bugün Yaptıkları Çıldırttı! “Yok Artık” Sosyal Medya Yıkıldı!
Survivor All Star’da Skandal Kaza! Canından Oluyordu, Kanlar İçerisinde Kaldı! Tarih Böylesini Yazmadı, Doktor Bile Çaresiz Kaldı! mask
Survivor All Star’da Skandal Kaza! Canından Oluyordu, Kanlar İçerisinde Kaldı! Tarih Böylesini Yazmadı, Doktor Bile Çaresiz Kaldı!
Survivor Sema ve Seda Kardeş Mi? Şok Eden Gerçeği Duyanlar Şaştı Kaldı…Survivor Sema ve Seda İkiz Mi? mask
Survivor Sema ve Seda Kardeş Mi? Şok Eden Gerçeği Duyanlar Şaştı Kaldı…Survivor Sema ve Seda İkiz Mi?
Survivor Seda Aydemir'in Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Erkan Karabulut İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Survivor Seda Aydemir'in Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Erkan Karabulut İle Yaşları Dikkat Çekti
Arka Sokaklar Dizisinden Engin Gidiyor, Ali Komiser Geliyor! Öyle Bir Karar Çıktı Ki, Dengeler Alt Üst Oldu! Anlaşma Tamamlandı… mask
Arka Sokaklar Dizisinden Engin Gidiyor, Ali Komiser Geliyor! Öyle Bir Karar Çıktı Ki, Dengeler Alt Üst Oldu! Anlaşma Tamamlandı…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status