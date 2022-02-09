Ne Dilersen Dile kabul olan dua! İşte Çabuk kabul olan o dualar…
İslam alimleri tarafından günümüze kadar ulaşan birçok dua derlenmiştir. İslam inancında duaların ve ibadetlerin gücü her zaman iç huzuru elde etmek ve dualarına ulaşmak isteyenler için çok özel dualar haberimizde....
Hayatta istediklerine ulaşmak isteyenler için en etkili duaları araştıranların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Allaha sığınarak dilediğine kavuşmak için etkili duaları okumak isteyenler için İslam alimleri tarafından günümüze kadar ulaşan birçok dua derlenmiştir. İslam inancında duaların ve ibadetlerin gücü her zaman iç huzuru elde etmek ve dualarına ulaşmak isteyenlerin başvurduğu yöntemler arasında yer alıyor. Peki ne dilersen dile kabul olan dualar hangileri? İşte yatını…
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09 Şub 2022 - 16:35 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.