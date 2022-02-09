Ne Dilersen Dile kabul olan dua! İşte Çabuk kabul olan o dualar…

Hayatta istediklerine ulaşmak isteyenler için en etkili duaları araştıranların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Allaha sığınarak dilediğine kavuşmak için etkili duaları okumak isteyenler için İslam alimleri tarafından günümüze kadar ulaşan birçok dua derlenmiştir. İslam inancında duaların ve ibadetlerin gücü her zaman iç huzuru elde etmek ve dualarına ulaşmak isteyenlerin başvurduğu yöntemler arasında yer alıyor. Peki ne dilersen dile kabul olan dualar hangileri? İşte yatını…



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