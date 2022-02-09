EGO serbest kart kimlere verilir? AnkaraKart kimlere ücretsiz? EGO Kaç yaşına kadar ücretsiz?
Ankara’da ulaşım kartları içinde 4 farklı kart ile vatandaşların yaşına ve mevcut durumlarına göre özel seçenekler yer almaktadır. Çeşitli sınıflara ayrılan ve en önemlisi ise Serbest Kart özelliği olan Ego kartları ile ilgili detaylar haberimizde...
Ankara’da ulaşım kartları içinde 4 farklı kart ile vatandaşların yaşına ve mevcut durumlarına göre özel seçenekler yer almaktadır. Tam, İndirimli, Serbest ve Tek Kullanımlık (Manyetik Bantlı) olmak üzere vatandaşların Ankara içi ulaşımda tercih edebildikleri bu kartların özellikleri ise birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte EGO AnkaraKart çeşitleri, EGO Serbest Kart özellikleri ve ücretsiz AnkaraKart hakkında merak edilen detaylar…
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09 Şub 2022 - 15:25 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.