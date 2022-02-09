EGO serbest kart kimlere verilir? AnkaraKart kimlere ücretsiz? EGO Kaç yaşına kadar ücretsiz?

Ankara’da ulaşım kartları içinde 4 farklı kart ile vatandaşların yaşına ve mevcut durumlarına göre özel seçenekler yer almaktadır. Tam, İndirimli, Serbest ve Tek Kullanımlık (Manyetik Bantlı) olmak üzere vatandaşların Ankara içi ulaşımda tercih edebildikleri bu kartların özellikleri ise birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte EGO AnkaraKart çeşitleri, EGO Serbest Kart özellikleri ve ücretsiz AnkaraKart hakkında merak edilen detaylar…



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