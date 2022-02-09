Masterchef Hasan Paraya Para Demeyecek! 2. Olmuştu, Şampiyonluktan Önemli Bir Şey Kazandı! Somer Şef Bile Şok; İşte Yeni Yeri… “Balya Balya”

TV 8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması MasterChef Türkiye her sezonda yarışmacılarıyla da gündeme geliyor. 2021 sezonu ikincisi olarak büyük başarı yakalayan ve hayran kitlesini arttıran Hasan Biltekin’in başına resmen talih kuşu konduğu iddia edildi. Elde ettiği başarı sonrasında önemli bir iş fırsatı yakalayan Hasan Biltekin’in yeni işi ve hayatı ise merak konusu oldu. İşte Sosyal medyada günün öne çıkan isimlerinden olan Hasan Biltekin’in yeni hayatı hakkında bilinmeyenler…

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