Masterchef Hasan Paraya Para Demeyecek! 2. Olmuştu, Şampiyonluktan Önemli Bir Şey Kazandı! Somer Şef Bile Şok; İşte Yeni Yeri… “Balya Balya”
2021 sezonu ikincisi olarak büyük başarı yakalayan ve hayran kitlesini arttıran Hasan Biltekin’in başına resmen talih kuşu konduğu iddia edildi. İşte Masterchef ikincisi Hasan Biltekin ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
TV 8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması MasterChef Türkiye her sezonda yarışmacılarıyla da gündeme geliyor. 2021 sezonu ikincisi olarak büyük başarı yakalayan ve hayran kitlesini arttıran Hasan Biltekin’in başına resmen talih kuşu konduğu iddia edildi. Elde ettiği başarı sonrasında önemli bir iş fırsatı yakalayan Hasan Biltekin’in yeni işi ve hayatı ise merak konusu oldu. İşte Sosyal medyada günün öne çıkan isimlerinden olan Hasan Biltekin’in yeni hayatı hakkında bilinmeyenler…
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09 Şub 2022 - 15:31 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.