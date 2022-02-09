Oğlum Dizisinin Zeynep'i Nazan Kesal Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Kubilay Aka İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

Uzun zamandır heyecan ile beklenen Oğlum dizisi, bu akşam ilk bölümü ile izleyiciler ile buluşacak. Ay Yapım imzalı dizi henüz başlamadan adından söz ettirmeyi başarmışken, dizinin kadrosunda yer alan usta isimler ve dizinin konusu, şimdiden izleyicilerin dikkatini çekti.

Hem genç oyuncuları hem de usta oyuncuları kadrosunda bir araya getiren Oğlum isimli dizinin, bir umut hikayesini ele alması bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan ilk fragmanı ile oldukça beğenilen dizi, bu akşam yayınlanacak olan ilk bölümü ile beklentileri karşılayıp karşılayamayacağını gösterecek.



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