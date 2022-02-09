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09 Şub 2022 - 15:37

Camdaki Kız’da Hayri ve Nalan Aşkı Başlıyor! Artık Aldatma Sırası Nalan’da… Sedat Gerçekleri Öğrenecek Ama Kıyametle! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Camdaki Kız dizisinde Hayri ve Nalan’ın büyük aşkı resmen başladı! Artık aldatma sırası Nalan’a gelirken; Sedat’ın gerçekleri bir kıyametle gerçekleri öğrenecek olması ise dengeleri değiştirdi. Gündeme bomba gibi düşen bu anlar ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…