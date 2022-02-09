Camdaki Kız’da Hayri ve Nalan Aşkı Başlıyor! Artık Aldatma Sırası Nalan’da… Sedat Gerçekleri Öğrenecek Ama Kıyametle! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Camdaki Kız dizisinde Hayri ve Nalan’ın büyük aşkı resmen başladı! Artık aldatma sırası Nalan’a gelirken; Sedat’ın gerçekleri bir kıyametle gerçekleri öğrenecek olması ise dengeleri değiştirdi. Gündeme bomba gibi düşen bu anlar ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Nur Sürer, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelecekti. Dizinin ekranlara gelmesine sayılı zaman kalmışken; yayınlanan fragmanla birlikte skandal bir olay yaşandı! Hayri ve Nalan aşkı alevlendikçe alevlendi! Peki, neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.