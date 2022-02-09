Üç Kuruş'un Azade'si Sezin Akbaşoğulları bakın kaç yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Sezin Akbaşoğulları'ın Kimdir,, Aslen Nerelidir?

Show TV ekranlarında bu sezon yayınlanmaya başlayan Üç Kuruş isimli dizinin kadrosunda yer alan Sezin Akbaşoğulları, kısa zaman içerisinde binlerce kişi tarafından takip edilmeye başlandı. Hem oyunculuk performansı hem de güzelliği ile dikkat çeken ünlü ismin hayatı yakın takibe alındı.

Üç Kuruş dizisinde hayat verdiği Azade karakteri ile dikkatleri üstüne çeken Sezin Akbaşoğulları, kısa zaman içerisinde arama motorlarında en çok aranan isim olmayı başardı.



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