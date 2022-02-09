Üç Kuruş'un Azade'si Sezin Akbaşoğulları bakın kaç yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Sezin Akbaşoğulları'ın Kimdir,, Aslen Nerelidir?
Show TV ekranlarında bu sezon yayınlanmaya başlayan Üç Kuruş isimli dizinin kadrosunda yer alan Sezin Akbaşoğulları, kısa zaman içerisinde binlerce kişi tarafından takip edilmeye başlandı. Sizde sevilen oyuncu Sezin Akbaşoğulları ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Show TV ekranlarında bu sezon yayınlanmaya başlayan Üç Kuruş isimli dizinin kadrosunda yer alan Sezin Akbaşoğulları, kısa zaman içerisinde binlerce kişi tarafından takip edilmeye başlandı. Hem oyunculuk performansı hem de güzelliği ile dikkat çeken ünlü ismin hayatı yakın takibe alındı.
Üç Kuruş dizisinde hayat verdiği Azade karakteri ile dikkatleri üstüne çeken Sezin Akbaşoğulları, kısa zaman içerisinde arama motorlarında en çok aranan isim olmayı başardı.
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09 Şub 2022 - 16:05 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.