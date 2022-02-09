Masterchef Hasan’ın Elinden Öyle Bir İsim Tuttu Ki… Yasak Elma Dizisinde Oynayacağı Konuşulmuştu; Son Karar Şok Etti! Meğer…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Hasan Biltekin, hayatının şansını yakaladı! Kısa bir süre önce Yasak Elma dizisinde yer alacağı konuşulan Hasan Biltekin, hayranlarını havalara uçurmuştu. Şimdi ise o isimle birlikte çalışmalara başlayacağı gündeme bomba gibi düştü. Meğer Hasan Biltekin…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından ikinci olarak ayrılan Hasan Biltekin, gönüllerde şampiyon olmuştu! Masterchef yarışmasından sonra hayatını tabağına döken ve “Hayat” adını verdiği tabakla şeflerden övgü dolu yorumlar alan Hasan Biltekin’in elinden tutan isim ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.