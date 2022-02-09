- 09 Şub 2022 - 15:58 G: 09 Şub 2022 - 16:10

Masterchef Hasan’ın Elinden Öyle Bir İsim Tuttu Ki… Yasak Elma Dizisinde Oynayacağı Konuşulmuştu; Son Karar Şok Etti! Meğer…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Hasan Biltekin, hayatının şansını yakaladı! Kısa bir süre önce Yasak Elma dizisinde yer alacağı konuşulan Hasan Biltekin, hayranlarını havalara uçurmuştu. Şimdi ise o isimle birlikte çalışmalara başlayacağı gündeme bomba gibi düştü. Meğer Hasan Biltekin…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından ikinci olarak ayrılan Hasan Biltekin, gönüllerde şampiyon olmuştu! Masterchef yarışmasından sonra hayatını tabağına döken ve “Hayat” adını verdiği tabakla şeflerden övgü dolu yorumlar alan Hasan Biltekin’in elinden tutan isim ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Şub 2022 - 15:58 Ankara- Yaşam

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