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12 Şub 2022 - 00:57

Arka Sokaklar Dizisinin Selin’i Nefesleri Kesti!! Sosyal Medyada Bambaşka Birisi! Üstsüz Yaptığı Paylaşımlar Nefesleri Kesti! “Aman Yenge!”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da Selin karakterine hayat veren Oya Akar, sosyal medyada bambaşka birisi olduğunu gösterdi. İçine hiçbir şey giymeden paylaşımlar yapan başarılı oyuncu, nefesleri kesti! Bir bakanın bir daha baktığı Oya Akar ise sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…