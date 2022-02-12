Arka Sokaklar Dizisinin Selin’i Nefesleri Kesti!! Sosyal Medyada Bambaşka Birisi! Üstsüz Yaptığı Paylaşımlar Nefesleri Kesti! “Aman Yenge!”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da Selin karakterine hayat veren Oya Akar, sosyal medyada bambaşka birisi olduğunu gösterdi. İçine hiçbir şey giymeden paylaşımlar yapan başarılı oyuncu, nefesleri kesti! Bir bakanın bir daha baktığı Oya Akar ise sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Şevket Çoruh, Oya Akar ve Özgür Ozan gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Rıza Baba krizi sonunda çözülmüştü. Mesut’un Rıza Baba’yı vuran kişi olmaması seyircilerde rahatlık yaşatırken; dizide Selin karakterine hayat veren Oya Akar’ın sosyal medya paylaşımlarını görenlerin nefesleri kesildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.