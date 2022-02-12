- 12 Şub 2022 - 00:57

Arka Sokaklar Dizisinin Selin’i Nefesleri Kesti!! Sosyal Medyada Bambaşka Birisi! Üstsüz Yaptığı Paylaşımlar Nefesleri Kesti! “Aman Yenge!”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da Selin karakterine hayat veren Oya Akar, sosyal medyada bambaşka birisi olduğunu gösterdi. İçine hiçbir şey giymeden paylaşımlar yapan başarılı oyuncu, nefesleri kesti! Bir bakanın bir daha baktığı Oya Akar ise sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Şevket Çoruh, Oya Akar ve Özgür Ozan gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Rıza Baba krizi sonunda çözülmüştü. Mesut’un Rıza Baba’yı vuran kişi olmaması seyircilerde rahatlık yaşatırken; dizide Selin karakterine hayat veren Oya Akar’ın sosyal medya paylaşımlarını görenlerin nefesleri kesildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

12 Şub 2022 - 00:57 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor All Star’da İlk İhraç Kararı Şok etti! Acun Ilıcalı Konseyi Darmaduman Etti! Tekme Tokat Kavga Edilmişti; Bir Değil Tam İki Kişi… mask
Survivor All Star’da İlk İhraç Kararı Şok etti! Acun Ilıcalı Konseyi Darmaduman Etti! Tekme Tokat Kavga Edilmişti; Bir Değil Tam İki Kişi…
Kuruluş Osman Dizisinde Şok Eden Değişiklik! Burak Özçivit Yerine Oktay Kaynarca… Anlaşma Tamamlandı, Osman Bey Ölüyor Mu? mask
Kuruluş Osman Dizisinde Şok Eden Değişiklik! Burak Özçivit Yerine Oktay Kaynarca… Anlaşma Tamamlandı, Osman Bey Ölüyor Mu?
Sadakatsiz’de Derin'in Yeni Aşkı Serhat Parıl Bakın Kaç Yaşında! Partneri Melis Sezen İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… mask
Sadakatsiz’de Derin'in Yeni Aşkı Serhat Parıl Bakın Kaç Yaşında! Partneri Melis Sezen İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Hande Erçel’den Atletli Güzellik Şov! Bir İnsana Bu Yapılmaz! Kerem Bürsin Ağlayarak Günlüğüne Yazacak! Artık Her Şey Çok Başka… mask
Hande Erçel’den Atletli Güzellik Şov! Bir İnsana Bu Yapılmaz! Kerem Bürsin Ağlayarak Günlüğüne Yazacak! Artık Her Şey Çok Başka…
Survivor Nisa’nın Aşkları Bitti mi? Ayrılık Sebebi Belli Oldu, Kaynana Krizi Diskalifiyeyi Getirdi! Acun Ilıcalı Saatlerce Düşünmüş Olabilir! mask
Survivor Nisa’nın Aşkları Bitti mi? Ayrılık Sebebi Belli Oldu, Kaynana Krizi Diskalifiyeyi Getirdi! Acun Ilıcalı Saatlerce Düşünmüş Olabilir!
Mehmet Ali Erbil 65'inci yaşını kutladı, Yeniden Mi Evleniyor? Tektaşı Taktı, Havasını Attı! Kimse Bunu Beklemiyordu, Akıllar Yerinden Çıktı! Neler Oldu Neler… mask
Mehmet Ali Erbil 65'inci yaşını kutladı, Yeniden Mi Evleniyor? Tektaşı Taktı, Havasını Attı! Kimse Bunu Beklemiyordu, Akıllar Yerinden Çıktı! Neler Oldu Neler…
Survivor All Star’da Kim Elendi Gittiyse Hepsi Yeniden Dönüyor! Acun Ilıcalı Kararını Verdi, Herkes Toplanacak! Tarih Verildi, Her Şey Belli Oldu! mask
Survivor All Star’da Kim Elendi Gittiyse Hepsi Yeniden Dönüyor! Acun Ilıcalı Kararını Verdi, Herkes Toplanacak! Tarih Verildi, Her Şey Belli Oldu!
Survivor Batuhan Karacakaya’nın Öyle Bir Görseli Ortaya Çıktı Ki… Hiç Kimse Bunu Bilmiyor Ama Milyonlar Takip Ediyor! Meğer… mask
Survivor Batuhan Karacakaya’nın Öyle Bir Görseli Ortaya Çıktı Ki… Hiç Kimse Bunu Bilmiyor Ama Milyonlar Takip Ediyor! Meğer…
Alişan ile Buse Varol Gemileri Yaktı, Tokat Gibi Gönderme! Yüzüğü Çıkartmıştı, Instagram’ı Ayağa Kaldırdı! Büyük Aşka Gölge Düştü, 2 Çocuk… mask
Alişan ile Buse Varol Gemileri Yaktı, Tokat Gibi Gönderme! Yüzüğü Çıkartmıştı, Instagram’ı Ayağa Kaldırdı! Büyük Aşka Gölge Düştü, 2 Çocuk…
Sadakatsiz Dizisinin Asya’sı Alev Alev Yaktı! İncecik Belini Fizik Şov Yaparak Gösterdi! Ceketinin Altına Giydiği Braletle… “Asya Hanım Neler Yapıyorsunuz?” mask
Sadakatsiz Dizisinin Asya’sı Alev Alev Yaktı! İncecik Belini Fizik Şov Yaparak Gösterdi! Ceketinin Altına Giydiği Braletle… “Asya Hanım Neler Yapıyorsunuz?”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yasak Elma Dizisinde Kumru Şoku! Kumru Pılını Pırtını Topladı Ayrılıyor! Hem Bebeği, Hem de Çağatay’ı Kaybetti! Öyle Bir Darbe Geldi Ki… mask
Yasak Elma Dizisinde Kumru Şoku! Kumru Pılını Pırtını Topladı Ayrılıyor! Hem Bebeği, Hem de Çağatay’ı Kaybetti! Öyle Bir Darbe Geldi Ki…
Gizli Gizli Kuytu Köşelerde Ağlayan Burçlar Hangileridir? İşte İçi Kan Ağlayan O Burçlar? mask
Gizli Gizli Kuytu Köşelerde Ağlayan Burçlar Hangileridir? İşte İçi Kan Ağlayan O Burçlar?
Yalnız Kurt Bakışlı Burçlar Hangisidir? Asil ve Dik Duran O Burçlar mask
Yalnız Kurt Bakışlı Burçlar Hangisidir? Asil ve Dik Duran O Burçlar
Survivor All Star’da İlk İhraç Kararı Şok etti! Acun Ilıcalı Konseyi Darmaduman Etti! Tekme Tokat Kavga Edilmişti; Bir Değil Tam İki Kişi… mask
Survivor All Star’da İlk İhraç Kararı Şok etti! Acun Ilıcalı Konseyi Darmaduman Etti! Tekme Tokat Kavga Edilmişti; Bir Değil Tam İki Kişi…
Kuruluş Osman Dizisinde Şok Eden Değişiklik! Burak Özçivit Yerine Oktay Kaynarca… Anlaşma Tamamlandı, Osman Bey Ölüyor Mu? mask
Kuruluş Osman Dizisinde Şok Eden Değişiklik! Burak Özçivit Yerine Oktay Kaynarca… Anlaşma Tamamlandı, Osman Bey Ölüyor Mu?
Alişan ve Buse Varol’dan Kalpleri Yıkan Haber! Büyük Aşka Gölge Düştü, Boşanma Kararı Verildi! Buse Varol’dan İlk Atak… mask
Alişan ve Buse Varol’dan Kalpleri Yıkan Haber! Büyük Aşka Gölge Düştü, Boşanma Kararı Verildi! Buse Varol’dan İlk Atak…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status