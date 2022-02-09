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09 Şub 2022 - 19:57

Masterchef Tunahan Durmak Nedir Bilmiyor! Ebrar Karakurt'a Öyle Bir Yorum Yaptı Ki, Instagram Çalkalandı! Görenler Büyük Şoku Yaşıyor!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran daha sonra sosyal medya fenomeni olan Tunahan Ak, durmak nedir bilmiyor. Dünyada tanınan ünlü isme öyle bir yorum yaptı ki, görenler büyük şoku yaşadı! Adeta Instagram’ı sözleriyle inleten Tunahan Ak, tüm dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…