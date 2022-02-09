Masterchef Tunahan Durmak Nedir Bilmiyor! Ebrar Karakurt'a Öyle Bir Yorum Yaptı Ki, Instagram Çalkalandı! Görenler Büyük Şoku Yaşıyor!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran daha sonra sosyal medya fenomeni olan Tunahan Ak, durmak nedir bilmiyor. Dünyada tanınan ünlü isme öyle bir yorum yaptı ki, görenler büyük şoku yaşadı! Adeta Instagram’ı sözleriyle inleten Tunahan Ak, tüm dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasına katılmasıyla gönüllerde taht kuran Tunahan Ak, şefleri gülme krizine sokmuştu. İlk eleme sırasında yaptığı yemekle şeflerden geçer not alan Tunahan Ak, “Sen kamera şakası mısın?” sorusunu şeflerden duymuştu. Akılları başlardan alan Masterchef Tunahan Ak, şimdi dünyaca ünlü isme yaptığı yorumla ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.