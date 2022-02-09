- 09 Şub 2022 - 19:57 G: 09 Şub 2022 - 19:58

Masterchef Tunahan Durmak Nedir Bilmiyor! Ebrar Karakurt'a Öyle Bir Yorum Yaptı Ki, Instagram Çalkalandı! Görenler Büyük Şoku Yaşıyor!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran daha sonra sosyal medya fenomeni olan Tunahan Ak, durmak nedir bilmiyor. Dünyada tanınan ünlü isme öyle bir yorum yaptı ki, görenler büyük şoku yaşadı! Adeta Instagram’ı sözleriyle inleten Tunahan Ak, tüm dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasına katılmasıyla gönüllerde taht kuran Tunahan Ak, şefleri gülme krizine sokmuştu. İlk eleme sırasında yaptığı yemekle şeflerden geçer not alan Tunahan Ak, “Sen kamera şakası mısın?” sorusunu şeflerden duymuştu. Akılları başlardan alan Masterchef Tunahan Ak, şimdi dünyaca ünlü isme yaptığı yorumla ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Şub 2022 - 19:57 Ankara- Yaşam

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