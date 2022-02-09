Ankara İş Bankası İcralıktan Satılık Daireler 2022! İş Bankası'ndan Satılık Daire Nasıl Alınır? İşte Satılık Gayrimenkul Ve Araçlar 2022 Listesi
Ankara’da uygun fiyatlarla piyasa bedelinin altında satılık daire almak isteyenler İş Bankası gayrimenkul ilanlarını yakından takip ediyor. Sizde Ankara'da İş Bankası tarafından satılığa çıkarılan gayrimenkul ve araçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
İş Bankası’ndan icralık satılık daire almak isteyenlere müjdeli haber geldi. Bankanın piyasa fiyatının neredeyse yarısına ilana çıkardığı daireler kapış kapış gidiyor. Ankara’da uygun fiyatlarla piyasa bedelinin altında satılık daire almak isteyenler İş Bankası gayrimenkul ilanlarını yakından takip ediyor. İşte bankası güncel gayrimenkul ilanlarına nasıl teklif verilir. İşte İş Bankası’nın Ankara’da uygun fiyatlarla satışa sunduğu konutlar…
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09 Şub 2022 - 18:53 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.