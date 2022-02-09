- 09 Şub 2022 - 18:53 G: 09 Şub 2022 - 18:54

Ankara İş Bankası İcralıktan Satılık Daireler 2022! İş Bankası'ndan Satılık Daire Nasıl Alınır? İşte Satılık Gayrimenkul Ve Araçlar 2022 Listesi

Ankara’da uygun fiyatlarla piyasa bedelinin altında satılık daire almak isteyenler İş Bankası gayrimenkul ilanlarını yakından takip ediyor. Sizde Ankara'da İş Bankası tarafından satılığa çıkarılan gayrimenkul ve araçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

İş Bankası’ndan icralık satılık daire almak isteyenlere müjdeli haber geldi. Bankanın piyasa fiyatının neredeyse yarısına ilana çıkardığı daireler kapış kapış gidiyor. Ankara’da uygun fiyatlarla piyasa bedelinin altında satılık daire almak isteyenler İş Bankası gayrimenkul ilanlarını yakından takip ediyor. İşte bankası güncel gayrimenkul ilanlarına nasıl teklif verilir. İşte İş Bankası’nın Ankara’da uygun fiyatlarla satışa sunduğu konutlar…

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09 Şub 2022 - 18:53 - Yaşam

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