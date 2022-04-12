Survivor’da Nisa ve Ogeday Aşkı Sona Erdi! İhanet İddiaları Adayı Sallamıştı; Çatırdamalar Şok Etti! Barış Murat Yağcı Halay Çekecek! “Siz Misiniz?”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken aşkında son nokta! İhanet iddialarıyla geçtiğimiz günlerde sallanan ikili ilişkilerinde yaşamış olduğu çatırdamalarla şok etti. Birçok kişi ise “Barış halay çeker artık! Siz misiniz adada aşk yaşayan” yorumlarında bulundular! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star, heyecanı artırarak devam ediyor. Yarışmanın kadrosunda bulunan; Sercan, Nisa, Barış ve Ogeday dörtgeni ise dengeleri değiştiriyor. Bilindiği üzere Sercan adada Nisa’ya olan aşkını itiraf etmişti. Nisa ise bunu kabul etmemişti. Daha sonra Nisa Bölükbaşı, yarışmadan sonra Barış Murat Yağcı’yla aşk yaşamaya başlamışlardı. İkili yazın şok bir şekilde ayrılırken; Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken’le anılmaya başlamıştı. Şimdi ise büyük sorun patlak verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.