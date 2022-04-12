Survivor’da Nisa ve Ogeday Aşkı Sona Erdi! İhanet İddiaları Adayı Sallamıştı; Çatırdamalar Şok Etti! Barış Murat Yağcı Halay Çekecek! “Siz Misiniz?”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star, heyecanı artırarak devam ediyor. Yarışmanın kadrosunda bulunan; Sercan, Nisa, Barış ve Ogeday dörtgeni ise dengeleri değiştiriyor. Bilindiği üzere Sercan adada Nisa’ya olan aşkını itiraf etmişti. Nisa ise bunu kabul etmemişti. Daha sonra Nisa Bölükbaşı, yarışmadan sonra Barış Murat Yağcı’yla aşk yaşamaya başlamışlardı. İkili yazın şok bir şekilde ayrılırken; Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken’le anılmaya başlamıştı. Şimdi ise büyük sorun patlak verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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