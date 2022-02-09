- 09 Şub 2022 - 19:08 G: 09 Şub 2022 - 19:12

Masumlar Apartmanı Dizisinde Yüreklere Ateş Düşüren Veda! Pılını Pırtını Toplayıp; Biletini Aldı! Sonuç Hayal Kırıklığı Oldu! Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde yüreklere ateş düşüren bir veda resmen yaşandı! Pılını pırtını toplayıp dizinden ayrılmak zorunda kalan oyuncu, sevenlerini büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Gündeme bomba gibi düşen bu veda ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Aslıhan Gürbüz gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dizinin son bölümünde Gülben ilk kez Esat’ı öperken; Safiye cephesinde ise depremler oluyordu. Naci’nin sağlık sorunlarından dolayı yaşadığı gitgel durumu Safiye’nin kalbini kırıyordu. En büyük kalp kırıklığı ise diziden ayrılan isimle yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Şub 2022 - 19:08 Ankara- Yaşam

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