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09 Şub 2022 - 19:08

Masumlar Apartmanı Dizisinde Yüreklere Ateş Düşüren Veda! Pılını Pırtını Toplayıp; Biletini Aldı! Sonuç Hayal Kırıklığı Oldu! Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde yüreklere ateş düşüren bir veda resmen yaşandı! Pılını pırtını toplayıp dizinden ayrılmak zorunda kalan oyuncu, sevenlerini büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Gündeme bomba gibi düşen bu veda ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…